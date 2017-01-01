Projelerinde enerji verimliliğini ilk sıraya koyan Mint Yapı, cari açığı düşürecek geleceğin binalarını inşa ediyor.

Tüm projelerin çatısında yer alan güneş panelleri, bina tüketiminin büyük kısmını karşılıyor. Ayrıca sıkı izolasyon tüketimi azaltıyor. Mint, bu enerji cimrisi dairelerden 2020 yılına kadar 1.500 adet yapmayı planlıyor.

20 yılda toplam 7 milyon binanın dönüşmesi beklenen bu süreçte hayati önem taşıyan bir konu da enerji verimliliği. Madern geleceğin binalarını inşa ediliyor.

Mint Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Altıoğlu 'İstanbul’da hayata geçirdiği projelerinin tamamını enerji verimliliği üzerine kuruyor. Projelerin çatısındaki güneş panelleri, bina tüketiminin yüzde 40’ına kadarını karşılıyor. Ayrıca izolasyonda kullanılan malzemeler ile tüketim de ciddi oranda aşağı çekilmiş durumda. Bu çevreci ve enerji cimrisi binalardan 2020 yılına kadar 1.500 adet teslim etmiş olacağız. 3 yıl içinde 180 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyoruz'