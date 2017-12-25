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Geleceğin Bilinçli Şoförleri Ümraniye Belediyesi Trafik Eğitim Parkında Yetişiyor

Ümraniye Belediyesinin 4 yıl önce hizmete açtığı Uygulamalı Trafik Eğitim Parkı, öğrencilerin trafikle ilgili merak ettiği konulara cevap vermeye devam ediyor.

25 Aralık 2017 Pazartesi 15:56
Geleceğin Bilinçli Şoförleri Ümraniye Belediyesi Trafik Eğitim Parkında Yetişiyor

22 Mart 2013’te dönemin Ulaştırma Bakanı, Başbakan Sayın Binali Yıldırım’ın katılımıyla açılan öğrencileri trafik konusunda bilinçlendiren ve merak ettikleri konulara cevap veren bir mekân olma özelliği taşıyan bölgenin en büyük Trafik Eğitim Parkı çocuklardan büyük ilgi görüyor. 13.700 metrekare alana sahip Trafik Eğitim Parkı; 08.30 / 17.00 saatleri arası hizmet veriyor.

İlkokul 4. sınıf öğrencilerine randevu sistemi ile hizmet veren parkta; öğretmenlerinin sorduğu sorular ışığında öğrenciler, emniyet kemerinin öneminden, yolda karşıdan karşıya geçerken nasıl davranmaları gerektiğine, bir yaya olarak uymaları gereken kurallardan trafik levhalarının ne anlama geldiğine varıncaya kadar birçok bilgiyi ediniyorlar.

Kırmızı ışıklar, levhalar, üst geçit ve akülü araçların olduğu alan çocukların en çok sevdiği eğitim alanını oluşturuyor. Okul öğretmenlerinin de eşliğinde eğitimlere katılan öğrenciler, 20 adet akülü araca binerek trafik kurallarına uygun bir şekilde araç kullanıyor. Trafiğin içinde olduklarını hissettiren eğitimlerden oldukça zevk alan öğrenciler, trafikte daha güvenli ve bilinçli hareket etmeyi öğrenmenin de mutluluğunu yaşıyor.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 15:56
  1. Ümraniye Belediyesi

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