Geleceği yazacak kadınlar belli oldu

Turkcell, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde başlatılan ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projesi tamamlandı. Proje ile kadınların yazılım çağında geri kalmaması ve girişimcilikte bir adım öne geçmeleri amaçlanıyor.



Projeye 60 şehirden bin 359 kadın girişimci başvurdu. Bin 836 saat sınıf içi ve 46 bin 200 online eğitimlerin ardından 2 bin başarı belgesi dağıtıldı. Dereceye giren ilk üç ekip düzenlenen törenle ödüllendirildi.



'Geleceği Yazan Kadınlar' projesinde birincilik ödülünü İstanbul'dan Gökçe Demir ve Hilal Şener alırken, ikincilik ödülünü Özden Çetin Yakın, üçüncülük ödülünü ise Ayşe Nur Zengin aldı.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Kadınlarımızın Endüstri 4.0 döneminde yazılım becerilerini geliştirmeleri son derece kritik. 4.0 sanayi devriminde rekabeti dijital varlıklar belirleyecek, yazılım geliştirme dili önem kazanacak” dedi.

'GELECEĞİ OLUŞTURACAK KADINLARIN SAYISINI ARTTIRMAYI HEDEFLEDİK'



Yazılımın ekonominin en kritik becerelerinden biri olduğunun altını çizen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, ''Geleceği oluşturmak, tahmin etmekten daha kolaydır. Biz bu proje ile geleceği oluşturacak becerilere sahip kadınların sayısını artırmayı hedefledik. Çünkü geleceği bugünden inşa etmemiz gerekiyor. Ve fırsatların kazası olmaz.'' dedi.



Ülkenin yarısının kadınlardan oluştuğunu söyleyen TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı, ''Ben 40 milyonluk bir ülkede yaşamak istemiyorum. Ben 81 milyon nüfuslu bir ülkede yaşamak istiyorum. Bu yüzden TOBB ve Turkcell’in önderlik ettiği Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’ni çok anlamlı buluyorum'' ifadelerini kullandı.