Geleceği parlak işlerle uğraşıyoruz

“Sorun yoksa sıkılan biriyim, karşılaştığım sorunlar tansiyonumu düşürmüyor” diyen Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany şirketin değerini artıracak projeler geliştirdiklerini söyledi. Doany, “Türk Telekom’un hisselerini alan çok mutlu olacak” dedi.

Kurumsal girişim sermayesi şirketi kurma sürecinde olduklarını söyleyen Türk Telekom CEO Dr. Paul Doany, ‘Bu şirket aracılığıyla geleceği parlak, büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapacağız. Amacımız bu şirketleri büyütmek, ülke ekonomisine ve şirketimize katkı sağlamak. Sonrasında bu şirketleri halka açmayı planlıyoruz’ dedi. Ortaya koydukları 5 yıllık stratejik plan çerçevesinde İlk etapta 5 şirkete yatırım yapmayı planladıklarını açıklayan Doany, sektör ve şirketlerinin hizmetleriyle ilgili sorularımızı cevaplandırdı.

ARTIK KARAR VERİLMELİ

Türkiye’de imtiyaz sistemi ile mi devam edilecek, yoksa lisans süreleri ile imtiyaz süreleri uyumlu hale getirilerek, bu ikili sistem mi devam ettirilecek ya da tamamen lisans sistemine mi geçilecek karar verilmesinin sektörün geleceğindeki belirsizlikleri ortadan kaldırmak adına gerekli olduğunu düşünüyoruz.

BİZİM ÖNERİMİZ

Biz, Türk Telekom olarak düzenleyici kurumlara sabitte imtiyazların devam etmesi ve mobilde de sabitteki gibi imtiyaz sisteminin benimsenmesini öneriyoruz. Bu şekilde kamu menfaatinin en yüksek seviyede olacağını düşünüyoruz. Zira imtiyazlar sayesinde işletmecinin yaptığı tüm altyapı yatırımları aslında kamuya ait olacak ve imtiyaz süresi sona erdiğinde düzenleyici kurumlar o işletmeci ile çalışmaya devam etmek istemez ise yapılan yatırımlar boşa gitmemiş, kamu yararına kullanılmaya devam eder hale gelmiş olacak. Ayrıca, olduğu haliyle yani imtiyaz sisteminde kalınmasına karar verilirse sektör için bir belirsizlik de ortadan kalkmış ve sektörün geleceğine, aynı zamanda Türkiye’nin dijital geleceğine yapılacak yatırımlar daha sürdürebilir olacak ve bu ülkedeki öngörülebilirlik Avrupa’dan bile daha iyi bir seviyeye gelecek. Bu imtiyaz konusunun en geç 2 yıl içinde çözüleceğini düşünüyorum…Türkiye için çok daha iyimserim, bu ülkede kararların alınabildiği güçlü bir hükümet var bugün yetkililerin alacağı kararlar çok daha kolay çünkü hali hazırda zaten imtiyaz sistemi aktif olarak kullanılıyor. Türkiye’deki soruna bir Türk çözümü bulursanız, bunu da Türk yasalarına uygun yaparsanız çözüm olur. AB gibi olmaya çalışıp sistemi tamamen lisansa dönüştürmeye çalışırsanız çok gereksiz sıkıntılar yaşanabilir.

Şirketlerimiz halka açılacak

Öncelikle altını çizmek isterim ki yüzde 55 pay ile ana ortağımız olan OTAŞ’ın yaşadığı sıkıntılar Türk Telekom olarak bizim faaliyetlerimizi etkilemiyor. 5 yıllı stratejik paln hazırladık. Yüzde 25 olan mobildeki pazar payımızı yüzde 30’a çıkartacağız. Bunun yanında bir de kurumsal girişim sermayesi şirketi kuruyoruz. Bu şirket aracılığıyla geleceği parlak, büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapacağız. Amacımız bu şirketleri büyütmek, ülke ekonomisine ve şirketimize katkı sağlamak. Sonrasında bu şirketleri halka açmayı planlıyoruz. Sadece yerli şirketlere yatırım yapmak niyetindeyiz.

ORTAK ÇALIŞMALARIMIZ VAR

Kırsal alanlar için Vodafone ile bir ihaleye teklif sunduk. Turkcell ile yapacağımız anlaşma global kule şirketleri üzerinden olacak. İstedikleri her yerde fiber sağlayacağız. Daha sonra da 3 operatör kulenin maliyetini paylaşacağız. Bu noktada Turkcell ile çalışmak için çok istekliyim. Ayrıca Turkcell, 5G için bizim en önemli müşterimiz olabilir. Vodafone’dan daha önemli bir müşterimiz olabilir. Vodafone paylaşım yaptığımız bir partner.

Yatırımcılar bize güvenmeli

Türk Telekom, net karının büyük bir kısmını temettü olarak ödeyen bir şirket. Bankalara olan borç konusunda ise şirketin değerinin arttırılması önemli. Türk Telekom ile ilgilenen yatırımcı önce şirketin geleceğine güven duyacak ve bir yatırım yapacak. Bunun karşılığında da alacağı temettülerden bir getiri sağlayacak. O nedenle biz uygulanabilir bir stratejik planla hedeflerimizi belirledik. Buradan çok detaylı paylaşamıyorum ama yatırımcının ve bankaların anladığı ve beğeneceğini umduğumuz 5 yıllık stratejik bir plan hazırladık.

MÜŞTERİ DENEYİMİ YÖNETİCİSİYİM

Kendisini müşteri deneyimi yöneticisi olarak tanımlayan Dr. Paul Doany, ‘’Son dönemde sosyal medya üzerinden mesajlaşmaya alıştım. Ben işbirliğine inanıyorum. Dolayısıyla Linkedin’e odaklanmak istedim. Dubai’ye oturum iznimi yenilemek için 3 hafta gitmem gerekti. Çalışıyordum ama vaktim de vardı. O dönemde oturup iyice sosyal medyaya girdim. Linkedin bağlantılarımı 8000’e çıkardım. Twitter daha gürültülü ve sıkıntılı bir yer. Karakter sınırlaması olduğu için cevap da veremiyorsunuz aslında. Çok şikâyetler geliyor bu mecralardan. Unvanımı müşteri deneyimi yöneticisine dönüştürdüm. Şikâyetleri takip etmeye başladım. Sonra şirketten 250 kişinin katıldığı Empati programını kurduk. Tekrar CEO olduğum zaman sosyal medyanın ne anlama geldiğini anladım. CEO olarak garip durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Ama ben böyle şeylerden korkmam. O garip durumu yönetemiyorsam benim bu şirketin başında da olmamam gerekir’’ dedi.