Geleceği düşünün, geri dönüştürün!

Geri dönüşüm atıklarını toplama işini de üstlenenÜmraniye Belediyesi, doğal kaynakların israfını önlemek ve ekonomiye değer kazandırmak amacıyla geri dönüşüm faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Ümraniye Belediyesi, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmasında ayda ortalama bin ton ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırdı.Çevreye verilen zararın azaltılması amacıyla, ilçedeki meskenlerden kullanım dışı kalan dönüştürülebilir atık malzemelerin toplanması ve çeşitli yöntemlerle tekrar imal edilmesi yada bertaraf edilmesi adına Ümraniye Belediyesi, yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda cam atığı, bitkisel atık yağlar, madensel atık yağlar, elektronik atık, pil atığı, ömrünü tamamlamış lastik gibi maddeleri topluyor.

İlçe geneli okullar, işyerleri ve sitelerde gerçekleştirdiği çevre bilinci seminerleriyle, doğa dostu belediyecilik çalışmalarını sürdüren Ümraniye Belediyesi, toplama çalışmalarında 15 kamyon, 2 adet seyyar damper kamyon ve 3 adet denetim aracı olmak üzere toplam 20 araç kullanıyor. Ayrıca ambalaj atıkları; kutu, kafes, kumbara ve konteynerlerde evsel atıklardan ayrıştırılarak kaynağında biriktirilip ayrı toplanıyor. Ekipler; sanayi bölgeleri, fabrikalar ve alışveriş merkezleri gibi ambalaj atıklarının fazla olduğu bölgelerde ise kanca vinçli konteynerler ile toplama işlemini sağlıyor.

Ekipler tarafından toplanan ambalaj atıkları, toplama-ayırma tesisine götürülüp, burada, ayırma bantlarında türlerine göre ayrıştırıldıktan sonra preslenip baylanarak, geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Bu çalışmalar neticesinde çöp depolama sahalarına giden atıklar azaltılarak çevre kirliliğinin önüne geçiliyor, geri dönüşebilir atıklar ekonomiye kazandırılarak, toplama maliyetlerinin düşürülmesinin ardından hammadde tasarrufu sağlanmış oluyor.

Ümraniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından belirlenen mesken bazlı ambalaj atık toplama çalışmasının bölge ve günleri:

Pazartesi; Salı; Çarşamba; Perşembe; Cuma; Cumartesi;

Esenkent Ihlamurkuyu Mehmet Akif Esenevler Atatürk Dumlupınar

Esenşehir Cemil Meriç Tatlısu Site Yamanevler Karabekir

Madenler Aşağı Dudullu Altınşehir Namık Kemal F.S.Mehmet Topağacı

Necip Fazıl Adem Yavuz Çakmak Armağanevler Saray Elmalıkent

Yukarı Dudullu Huzur Tepeüstü Atakent Tantavi Hekimbaşı

Şerifali Parseller Çamlık İstiklal İnkılap Organize