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Gekas Süper Lig'e dönüyor ama..

Süper Lig'de de top koşturmuş olan Theofanis Gekas, teknik direktörlük kariyerine de Süper Lig'de başlamak istediğini söyledi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 13:39
Gekas Süper Lig'e dönüyor ama..

2011-2012 sezonunun devre arasında Samsunspor ile sözleşme imzalayarak Türkiye'de forma giymeye başlayan Yunan futbolcu, Akhisar Belediyespor, Konyaspor, Eskişehirspor ve Sivasspor'da da mücadele etti.

Teknik direktör olarak dönecek

Oyunculuk kariyerinin son döneminde Türkiye'de çok güzel günler yaşadığını ve iyi dostlar edindiğini belirten Theofanis Gekas, teknik direktörlük kariyerine de Süper Lig'de başlamak istediğini söyledi. 

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 13:39
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  • Konya KonyasporludurKonya Konyasporludur7 sa önce
    Konyasporumuzdan uzak dursun şimdilik zaten bocalıyoruz
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