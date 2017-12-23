Gekas Süper Lig'e dönüyor ama..

2011-2012 sezonunun devre arasında Samsunspor ile sözleşme imzalayarak Türkiye'de forma giymeye başlayan Yunan futbolcu, Akhisar Belediyespor, Konyaspor, Eskişehirspor ve Sivasspor'da da mücadele etti.

Teknik direktör olarak dönecek

Oyunculuk kariyerinin son döneminde Türkiye'de çok güzel günler yaşadığını ve iyi dostlar edindiğini belirten Theofanis Gekas, teknik direktörlük kariyerine de Süper Lig'de başlamak istediğini söyledi.