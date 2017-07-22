Gediz’e Termal Tatil Köyü

Törene Kültür ve Turizm Bakanı yardımcısı Hüseyin Yayman, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, Şükrü Nazlı, Vural Kavuncu, İshak Gazel, Gediz Kaymakamı Avni Kula, Gediz Belediye Başkanı Dr. M.Ali Saraoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ali, Çetinbaş ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan Gediz Belediye Başkanı Dr. M.Ali Saraoğlu, “Termal zengini olan Kütahya’nın en büyük eksikliği tesislerin yetersizliğidir. Bu projeye biz on yıl önce hayal kurarak başladık. Ülkemiz çok zengin jeotermal potansiyele ve tedavi edici özelliği yüksek termal sulara sahip olmasına rağmen kür parkı, kür merkezi ve konaklama tesisi bütünlüğü sağlayan tesislerin nicelik ve nitelik yönünden yetersizliği, uluslararası standartlarda ve akredite olmuş termal tesislere sahip termal kent niteliğindeki destinasyonlarının oluşturulamaması nedeniyle Avrupa ülkeleri ile rekabet ortamı sağlanamamıştır. Türkiye’de termal turizm alanında kullanılabilir doğal kaynaklara sahzip olan önemli merkezlerden bir tanesi de Kütahya ilidir. Kütahya’nın en önemli termal turizm merkezlerinden biri olan Gediz ilçesi sahip olduğu farklı doğal zenginlikleri ile termal turizm alanında söz sahibi olmaya aday bir bölgedir. Bulunduğu lokasyon itibari ile birçok büyük şehire yakınlığı, ulaşım avantajlarına sahip olması, Türkiye’de Kış turizmi ile termal turizmin bir arada sunulabileceği tek bölge olması gibi özellikleri açısından çok büyük bir potansiyele sahiptir." dedi.

Başkan Saraoğlu, “Gediz’in Ilıcasu bölgesinde çıkan doğal sıcak suyun ve doğal yapının, bölgeye yerli ve yabancı turist çekebilecek bir modern ve çok amaçlı termal turizm merkezi ile birleştirilmesi hem ilçenin sosyo ekonomik yönden kalkınmasına hem de kalkınma planında atıfta bulunulduğu üzere ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayacaktır. Gediz Belediye Başkanlığının uzun süredir yürütme olduğu imar çalışmaları ile birlikte potansiyelin yatırımcıların da görüşleri doğrultusunda tesis bölge açısından son dönemde yapılan en büyük yatırım olacaktır” dedi.

Tesisin 80 milyon TL’ye tamamlanacağını ifade eden Başkan Saraoğlu, “Bu tesis bölgemizin en önemli turizm tesisi olacaktır. Bu kapsamda ayrıca 3 adet daha 50’şer bin m2’nin üzerinde

Saraoğlu; “5 Yıldızlı Ilıca Termal Tatil Köyü Projesi hayırlı olsun. Siyasi hayatımın en büyük ve en önemli projesini gerçekleştirdiğim için bahtiyarım. Bana bu fırsatı veren hemşerilerime teşekkür ediyorum . Termal turizmde marka atılımlar yaparak, bir yandan yeni yatırımlar yapıyor, diğer yandan mevcut tesislerimize nicelik ve nitelik kazandırıyoruz. Termal turizmde hizmet kalite ve standardını her geçen yükseltiyoruz. 5 Yıldızlı Ilıca Termal Tatil Köyü Projesi tamamlandığında Türkiye çapında termal turizmdeki markamızı artırarak ilçemizi sadece Kütahya’nın değil, bölgenin cazibe merkezi haline getirecektir.

Sizlerin desteği, iyi niyet ve duaları ile başladığımız her işin sonucunu alıyoruz. Bu kutlu yolda her zaman sizlerin yanında, sizlerle birlikte halka hizmet etmenin heyecanını yaşamaya devam ediyoruz.

“Gediz Belediyesi yöre turizmini geliştirme konusunda her türlü övgüye değer bir konuma gelmiş üstüne düşen görevi fazlasıyla yerine getirmiştir. Allah yolumuzu açık etsin . Her şey Gediz İçin diyerek çıktığımız bu yolda yarınlara miras bırakacağımız marka şehirde yaşamanın gururuyla hep birlikte yolumuz açık olsun. Gediz artık termal turizm ve kayak turizminde cazibe merkezi olacaktır.

Başkan Saraoğlu’nun konuşmasının ardından Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, Şükrü Nazlı, İshak Gazel, Vural Kavuncu ve Vali Ahmet Hamdi Nayir konuşma yaptılar.

Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, “Hem Murat Dağı’nın hem Ilıca’nın Turizme kazandırılması ile ilgili bir çalışmanın içerisinde olacağız. Ben diğer ilçelerimize de bu tür yatırımın yapılmasının zaruri olduğunuifade etmek istiyorum.” dedi.

En son kürsüye gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise,“Siyasetteki başarının olmazsa olmazı birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukudur.Allah’a çok şükür ki Kütahyamız’da fazlasıyla var, bu olunca da Kütahya’da başarı var. Burada çok önemli bir tesisin açılışını yapıyoruz. Bu sadece basit bir termal tesisin açılışı değildir. Bizim bakanlığımızı ilgilendiren bu tesisin çok önemli bir açılımı var. Türkiye bir turizm ülkesi. Deniz, kum, güneş denince akla Türkiye geliyor ve Türkiye dünyada en çok turist gelen altıncı ülke. Kütahya jeotermal kaynakların en çok olduğu vilayetlerden bir tanesidir. Türkiyemiz gerçekten kaplıca turizminde, ılıca turizminde dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesidir. Deniz, kum, güneşle dünyanın altıncı turizm ülkesi olduysak, jeotermal turizmle, yayla turizmiyle, kültür turizmiyle, tarih turizmiyle, inanç turizmiyle, spor turizmiyle, sağlık turizmiyle gelir bakımından hak ettiği yere ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleşti. (RB-EFE)