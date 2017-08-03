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Gediz’de trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:57
Gediz’de trafik kazası: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Gediz’den Simav istikametine gitmekte olan Ali Ulus (51)yönetimindeki07 LOL 67 plakalı hafif ticare araç, aynı istikamete giden Nurettin Yıldırım (57)yönetimindeki 43 EZ 725 plakalı saman balyası yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada, sürücüler Nurettin Yıldırım ve Ali Ulus yaralandı.112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralılar Gediz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.(EFE)

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:57
  1. Gediz
  2. Kütahya
  3. Ulus
  4. Simav
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