Gediz’de toplu sünnet

Gediz Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı İbrahim Girgin tarafından sünnet edilen 12 çocuk kıyafetlerini giyerek aileleriyle birlikte Adnan Menderes Yaşam Parkı Yaşam Kafeye geldi.

Okunan Mevlid-i Şerif’in ardından takı töreni gerçekleştirildi. Takı törenine Gediz Kaymakamı Avni Kula, Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Arpacı, Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Gediz Kaymakamlığı ile birlikte gerçekleştirilen bu organizasyonun hiç ara verilmeden uzun yıllardır düzenlendiğini ifade eden Başkan Saraoğlu; “Her yıl Geleneksel Gediz Tarhana Festivali’nde gerçekleştirilen toplu sünnet organizasyonuyla yardıma muhtaç çocukların erkekliğe adım attırılmasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Çocuklara ve ailelerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Takı ve okunan Mevlid-i Şerif’in ardından gönüllerince eğlenen çocuklar ve yakınları daha sonra düzenlenen konvoya iştirak etti. Konvoyun ardından ikram edilen pilav ve ayranla birlikte Toplu Sünnet Etkinliği sona erdi.(EFE)