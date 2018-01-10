Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Geçtiğimiz yıl 603 bin kişi evlendi! 136 bin kişi ayrıldı

Geçtiğimiz yıl 603 bin 976 bin kişi dünya evine girerken, 136 bin 808 kişi boşanma kararı aldı. 2017 verilerine göre ise 82 milyon 835 bin 90 kişiye ulaştı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 20:25
Geçtiğimiz yıl 603 bin kişi evlendi! 136 bin kişi ayrıldı

Türkiye’de 2017 yılının evlenme, boşanma, doğum ve ölüm istatistikleri belli oldu. Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, 2017 yılının toplumsal değişiklik raporunu inceledi. Ajans Press’in İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra medyada yer alan haberlerden elde ettiği bilgilere göre, geçtiğimiz yıl 603 bin 976 bin kişi evlenirken, 136 bin 808 kişi boşandı. 2016 yılı raporlarına bakıldığında ise evlenen kişi sayısı 594 bin 493 kişi iken boşanan çiftlerin sayısının 126 bin 164 olduğu görüldü. 2017 yılının doğum sayıları incelendiğinde, 1 milyon 341 bin 831 kişinin hayata gözlerini açtığı görülürken, 447 bin 342 kişinin öldüğü açıklandı.

NÜFUS ARTTI

Türkiye’nin güncel nüfusu 2015 yılında 78 milyon 741 bin 53 kişiyken, bu rakam 2016 yılında 79 milyon 814 bin 871, 2017 verilerine göre ise 82 milyon 835 bin 90 kişiye ulaştı.2015 yılında yüzde 13,4 olan nüfus artış hızı, 2016 yılında yüzde 13,5 olarak kayıtlara geçti.

Ajans Press ve PRNet’in medya araştırmasına göre nüfus konusuyla alakalı geçtiğimiz yıl 104 bin 657 haber çıkışı tespit edilirken, nüfus başlığı altında yeni kimliklerle ilgili haberler dikkat çekti.Yeni kimliklerle alakalı 21 bin 417 haber yazılı basında yer aldı.Haber başlıkları incelendiğinde, Kimlik Kartı Projesi kapsamında, geçtiğimiz yıl 15 milyon 742 bin 126 kişinin yeni kartlarına kavuştuğu bilgisi dikkat çekerken, toplamda 1 milyon 498 bin 877 kişi kimliğini kaybedip değiştirmek zorunda kaldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 20:25
  1. evlenme
  2. boşanma
  3. doğum
  4. ölüm
  5. istatistik
  6. ölüm istatistik
  7. İçişleri Bakanlığı
  8. Nüfus
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan nükleer açıklama
    1. İran'dan nükleer açıklama
    2. ABD Büyükelçisi Dış işlerine çağrıldı
    3. Sahte 100 liranın izini sürdüler ve...
    4. 116 köyü yerle bir ettikleri ortaya..
    5. Çocukları evlat edinmek yasaklandı
    6. Geçtiğimiz yıl 603 bin kişi evlendi!..
    7. ABD'de şaşırtan toplantı... Arakanlı..
    8. O ülkede devrim gibi yasa!
    9. AB'ye 2008'de başvurdu... Üyeliğe çok..
    10. Türkiye'ye diyorlardı kendileri batıyor
    11. Tacikistan'a gitmeye karar verdi
    12. İran ve Tunus derken o ülkede karıştı
    13. Korkuyorlar... Orduya katılmıyorlar...
    14. Korkunç olay... Kaldırıma daldı...
    15. 102 gün sürdü... Çatışmaları yeniden..
    16. Rusya'dan Türkiye açıklaması
    17. Siyonistler buldozerlerle saldırıyor
    18. Macron'u harekete geçiren e-posta
    19. Hatay'da korkunç olay! Öğretmen ve..
    20. Evlenecek parayı bulamayınca...
    'Benim babam senin babana 20 milyar dolarlık...'
    'Benim babam senin babana 20 milyar dolarlık...'
    50 milyon liralık AVM zararına satıldı
    50 milyon liralık AVM zararına satıldı
    İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı
    İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı
    Sudan'dan flaş Türkiye kararı!
    Sudan'dan flaş Türkiye kararı!
    'Türkler için zamanı geldi'
    'Türkler için zamanı geldi'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    7 yıl içinde Anadolu’ya yayılacak… Türkiye için korkutan rapor!
    7 yıl içinde Anadolu’ya yayılacak… Türkiye için korkutan rapor!
    İran'dan sonra o ülke ayaklandı
    İran'dan sonra o ülke ayaklandı