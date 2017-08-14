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Geçici personele ek ödeme yok!

Kamuda çalışan geçici personel, memurlara verilen ek ödemelerden yararlanamıyor.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:42
Geçici personele ek ödeme yok!

Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre Danıştay, kamu kurumlarında istihdam edilen geçici personele ek ödeme yapılmasına ilişkin mahkeme kararlarını bozdu.

Böylece, geçici personelin, çalıştıkları kurumlarda kendileriyle aynı işi yapan kişilere yapılan “ek ödeme”lerden yararlanma yolu tümüyle kapandı.

Kamuda temmuz ayı itibarıyla 20 bin 363 geçici personel çalışıyor.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:42
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