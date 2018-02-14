Geceye damga vuran İlkay Gündoğan'a övgü dolu sözler!

Mücadele 2 gol atan İlkay Gündoğan hakkında konuşan Guardiola, "İlkay Gündoğan olağanüstü bir futbolcu. Geçen sezon 6 aylık sakatlık yaşadı ve onu çok özledik. Performansından dolayı çok memnunum. Harika bir oyun ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan'ı öve öve bitiremeyen tecrübeli teknik adam, ikinci maç öncesi de Basel'i korkutan net bir mesaj verdi.

"CİDDİYE ALACAĞIZ"

İkinci maçı ciddiye alacaklarını vurgulayan başarılı teknik adam, "Mükemmel bir sonuç aldık. Çeyrek finale çok yakınız ancak turun 180 dakika sonucundan geçildiğini unutmamalıyız. İkinci maçı ciddiye alacağız" şeklinde konuştu.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Sözlerine 'Umarım Löw performansımı beğenmiştir" sözleriyle başlayan İlkay Gündoğan, "Sonuç mükemmel olabilir ancak yine de oyunumuzu geliştirmeliyiz. Başarılı olmak için daha iyi olmalıyız." dedi. (Sporx)