Gecenin öteki işçileri

İstanbul’da büfe, akaryakıt istasyonu, lokanta çalışanı ile taksici gibi farklı meslek gruplarından bazı kişilerin mesaisi gece karanlığında başlıyor. Kent uykudayken mesai yapanlar, sabahın ilk saatlerine kadar çalışarak, zaman zaman karşılaştıkları sorunlara rağmen hem evlerine “ekmek” götürmenin hem de insanlara hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Büfe çalışanı Mehmet Emin Bana (27), yaptığı açıklamada, geceleri çalıştığını ve gece çalışmayı sevdiğini söyledi.

ZORLUĞU ÇOK BAŞKA

Bana, "Tabii bizim mesleğimizde gece çalışmanın zorluğu var. Ekmeğimi bu meslekten kazanıyorum. Mutluyum” diye konuştu. 23 senedir geceleri çalışan 41 yaşındaki garson Baki Eğrek, gece çalışmanın zor olduğunu belirtti. 24 senedir gece çalışan büfe sahibi Ruhi Aygün (52) ise gece her türlü insanla karşılaştığını ama ekmek parası için çalıştığını söyledi. Aygün, “İşten çıktıktan sonra sabah eve gidince çocuklar okula biz yatağa giriyoruz. Gece çalışmak hem ailevi yönden hem de çalışma bakımından sıkıntılı. Müşteri profilimiz genelde taksiciler, otelde kalmaya gelen arkadaşlar ve sabahçı kahvesinde takılan kişilerdir” dedi. Taksici Haluk Çamlı (63), yaklaşık 30 senedir geceleri çalıştığını söyledi. Çamlı, “Herkes derken hırsızı biniyor, gaspçısı biniyor. Kimin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Arabanıza biniyor ve nereye istiyorsa sizi oraya götürüyor” dedi.