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Gecenin kahramanı Eren'den galibiyet açıklaması!

Süper Lig'de Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Eren Derdiyok açıklamalarda bulundu.

22 Ocak 2018 Pazartesi 22:48
Gecenin kahramanı Eren'den galibiyet açıklaması!

İşte Eren Derdiyok'un açıklamaları;

"Çok kritik bir maçtı, herkes biliyordu, biz de biliyorduk. İlk yarıda çok iyi oynadık, daha fazla da atabilirdik. 2. yarıda farklı oynamak istedik, Kayseri baskı yaptı, iyi oynadı."

"2. yarıda yaptığımız hataları düzelteceğiz"

"İlk yarıda iyi oynadığımızı tüm seyirciler görmüştür. Hocanın felsefesi var. Hoca ile az vaktimiz oldu çalışmak için. 2. yarıda yaptığımız hataları da düzelteceğiz."

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 22:48
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