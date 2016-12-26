Gecenin çok tartışılan pozisyonu!

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma, kırmızı karttan çok ucuz kurtuldu. Alanyalı oyuncu Carlos Garcia, Bruma'nın kafasına doğru hamle yaptı. Hakem Halis Özkahya'ya çok net faulü vermedi. Buna sinirlenen Bruma, Carlos Garcia'ya art arda iki tane kroşe salladı. Hakem, Bruma'ya sarı kart gösterdi. Portekizli futbolcu, yine de cezalı duruma düştü. Bruma sezonun ikinci yarısında Galatasaray'ın KonyaSpor ile deplasmanda oynayacağı maçta sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Eklenme: 26 Aralık 2016, 10:15
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