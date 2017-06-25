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Geçen yıl imam bırakmamıştı bu yıl cemaat çıkmadı

Ordu'nun Akkuş İlçesi'nde bir caminin imamı geçen yıl bayram namazı sonrası cemaati bayramlaşmadan camii dışına çıkarmamıştı. Bu yıl ise imam Yusuf Kırca'nın serbest bırakmasına rağmen cemaat bayramlaşmadan camiiden çıkmadı.

25 Haziran 2017 Pazar 20:05
Geçen yıl imam bırakmamıştı bu yıl cemaat çıkmadı

Ordu’nun Akkuş ilçesi Çayıralan mahallesinde uzun yıllardır imamlık yapan Yusuf Kırca, adeta gelenek haline getirdiği bayramlaşmadan cemaatin camiden çıkmasına izin vermemesi ile gündeme gelmişti.

Kırca, bu bayram namazından sonra herkesin serbest olduğunu istediğini yapabileceğini söyledi. Daha önce herkesten önce cami bahçesine çıkarak cemaatin ayrılmaması için kapıları kapatan Kırca, bu kez kapıları açık bıraktı. Yıllardır toplu olarak bayramlaşmaya alışan Çayıralan halkı, kendileri uzunca bir sıra oluşturarak tek tek bayramlaştı.

Bayramlaşmaya kendisi de katılan İmam Kırca, cemaatin bu davranışından mutlu olduğunu söyledi. Amacının küslüklerin bayram vesilesi ile ortadan kalkması olduğunu ifade eden Kırca, geçen yıllarda da bunun için çabaladığını belirtti.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 20:05
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