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Geçen yıl bu nedenden dolayı 2 bin kişi öldü! 3 bin 500 kişi yaralandı

2017 yılında 3 bin 494 bireysel silahlı olay yaşanırken 3 bin 529 kişi yaralandı, 2 bin 187 kişi yaşamını yitirdi.

25 Ocak 2018 Perşembe 14:11
Geçen yıl bu nedenden dolayı 2 bin kişi öldü! 3 bin 500 kişi yaralandı

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, 2017 yılına ait bireysel silahlanma olaylarını ve medya yansımalarını inceledi. Ajans Press’in Umut Vakfı ve medya yansımalarından elde ettiği verilere göre, 2017 yılında 3 bin 494 bireysel silahlı olayda, 2 bin 187 kişi öldürülürken birçoğu ağır 3 bin 529 kişi de yaralandı. Yaşanan olayların yüzde 40,70'i her çeşit tüfekle, yüzde 35,37'si tabancayla, yüzde 20,58'i kesici aletlerle yaşanırken, yüzde 3,32'si beylik silah yüzde 0,03'ü de dinamitle gerçekleşti. 

2017 Şiddet ve Cinayet Haritası'nda,ölüm ve yaralanma rakamlarına bakıldığında, İstanbul 245 ölüm, 316 yaralıyla ilk sırada yer aldı. Onu 123 ölüm,195 yaralıyla Adana takip ederken, üçüncü sırada 114 ölüm, 91 yaralıyla İzmir takip etti. Yaşanan olay sayısına göre incelendiğinde ise; yine ilk sırayı 351 olayla İstanbul alırken, 201 olayla Samsun, 165 olayla Adana, 152 olayla Antalya, 145 olayla Konya en çok olayın yaşandığı diğer iller oldu.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 14:11
  1. bireysel silah
  2. tabanca
  3. Cinayet
  4. İstanbul
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