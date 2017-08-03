''Geçen sezondan dersimizi çıkardık''

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, yönetim kurulu olarak geçen sezondan ders çıkardıklarını belirterek, yeni sezonda Bursaspor'u güzel günlerin beklediğine inandığını söyledi.

Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonda başarılı bir Bursaspor oluşturmak adına transfer çalışmalarının sürdüğünü, yeşil-beyazlı takıma faydalı olacak oyuncuları kadrolarına dahil ettiklerini belirtti.

Yeni sezon öncesi Barış Yardımcı, Titi, Ekong ve son olarak İtalya'nın Udinese takımının Ganalı orta saha oyuncusu Badu'yu transfer ettiklerini anlatan Ay, "Badu transferi kulübümüze ve taraftarımıza hayırlı uğurlu olsun. Çok katkı yapacağına inandığımız bir oyuncuyu kadromuza dahil ettik. Ancak daha bitmedi. Uğraşıyoruz, uğraş veriyoruz." dedi.

Ay, Badu'nun ardından takıma daha 4 transfer yapmayı planladıklarını, bu çerçevede yoğun bir mesai harcadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bazı arkadaşlar yazıyorlar, çiziyorlar ama transfer işi hakikaten çok zor. Yoksa aksi takdirde verirsin parayı alırsın. Biz mümkün olduğu kadar Bursaspor'un haklarını korumak için bu şekilde hareket ediyoruz. Biraz geç kaldık. Biz de bunun farkındayız ama önemli olan nokta atışlar yapabilmekti. Şu ana kadar yapmış olduğumuz transferler herhalde kamuoyunda, taraftarlarımız nezdinde kabul gördü. Portekiz'in Porto takımından Mikel Agu, ABD’nin Chicago Fire takımında forma giyen David Accam, Kazakistan'ın Astana takımından Twumasi ile ilgili çalışmalarımız oluyor, görüşmelerimiz yapılıyor. Bunun dışında bir de sağ bek alacağız. Biter ya da bitmez. Bunun garantisini veremiyorum. Neticede ben de kulübümü kollamak durumundayım. Bitirmek için uğraş veriyoruz. Bütün taraftarlarımız bunu böyle bilsin. Girişimde bulunduğumuz oyuncuların hepsi iyi."

Ay, geçen sezon yaşanan sıkıntılı sürecin ardından bu sezon tribünde bacak bacak üzerine atarak güzel maçlar izlemek istediğini söyledi.

"Taraftara heyecan verecek, onları memnun edecek, dolu tribünlere oynayacağımız bir kadro kuruyoruz. İnşallah bu dediğimiz futbolcular da biterse zaten herhalde onu sağlayacağız, diye düşünüyorum." ifadesini kullanan Ay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taraftarımız benim nasıl bir karakterde olduğumu biliyorlar zaten. Eğer bir söz verdiysem onu tutacağımı da biliyorlar. Bazı taraftarlarımız çok aceleci davranıyor. Ben biraz sabretmemiz gerektiğini söylemiştim. Sabretmemiz lazım. Çünkü verilen paralar küçük paralar değil. Kulübün bütçesini herkes biliyor. Bu sene kesenin ağzını açtık. Öyle tahmin ediyorum kazasız belasız atlatırız bu seneyi. Geçen sezondan dersimizi çıkardık. İnşallah bu sene o durumları yaşamayız ve herkes memnun ayrılır. Benim bir tarafım taraftar, bir tarafım başkan. Ben istiyorum ki kulübümüz başarılı olsun, herkes güzel maç izlesin. Bursaspor'u güzel günlerin beklediğine inanıyorum. Onun için uğraş veriyoruz."

Başkan Ay, takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili kararı da verdiklerini, bu çerçevede Jovic'i kiraladıklarını, Faty ve Necid ile de yollarını ayıracaklarını aktardı.

Kaynak: AA