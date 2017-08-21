Geçen: 15 Temmuz’daki mücadeleyi diri tutmaya çalışıyoruz

Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, beraberinde Malatya İl Başkanı Salih Karaaslan ve Genel Başkan Yardımcısı Yücel Polat ile beraber İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay’ı ziyaret etti. Toplum ve gençlik ile ilgili istişarenin yapıldığı ziyarette konuşan Genel Başkan Geçen, geleceğin Türkiye’sini inşa edebilmek için gençliğin milli ve manevi değerlere sahip çıkması gerektiğini söyledi. Geçen, “Milliyetçi, imanlı, dindar gençlik için çalışma ve faaliyetler yürütüyoruz. 15 Temmuz’daki destansı mücadeleyi her daim diri tutmaya çalışıyoruz. Gençliğimiz sahte cemaatlere ve terör örgütlerine asla mahkum etmeyeceğiz” dedi.

Rektör Kızılay ise ziyaretlerinden dolayı Geçen ve beraberindekilere teşekkür ederek, üniversite olarak sivil toplum kuruluşları ile her zaman istişare içerisinde olacaklarını ifade etti.