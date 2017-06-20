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Geceleri tuvalete kalkmamak için bunu yapın!

Geceleri gelen tuvalet ihtiyacınız uykunuzu yok ediyorsa, beslenmenizde bu noktaya dikkat etmeniz gerek.

20 Haziran 2017 Salı 18:26
Geceleri tuvalete kalkmamak için bunu yapın!

Geceleri gelen tuvalet ihtiyacınız uyku düzeninizi yok ediyorsa, Avrupa Üroloji Derneği kongresine göre, tabağınıza günün erken saatlerinde koyduklarınıza dikkat etmeniz gerek.

Japonya’da gerçekleştirilen söz konusu çalışmada, gece idrar yapmaktan şikayet eden 321 kadın ve erkeğin günlük tuz tüketimleri incelendi.

12 haftalık çalışma içerisinde, katılımcılardan günlük tükettikleri tuz miktarını azaltmaları istendi. Katılımcıların %70’i bunu başararak, günlük tuz tüketimlerini 10.7 gramdan 8 grama indirdiler.

Tuz tüketimleri azaldığı zaman, gece tuvalet için kalkmaları da azaldı. Dahası, tuvalete yetişme telaşlarında da azalma meydana geldi. Kuşkusuz her iki gelişme de katılımcıların yaşam kalitelerini yükseltiyordu. Zira, uykunun tuvalet ihtiyacı yüzünden bölünmesi,  ertesi gün yorgun hissedilmesi anlamına geliyor.

Çalışmada ele alınan kişiler halihazırda yüksek miktarlarda tuz tüketen kişilerdi. Günlük önerilen tuz tüketim miktarının 2.3 gram olduğunu tekrar hatırlatalım. Bu veriler göze alındığında, eğer tuz tüketim seviyeniz normal düzeydeyse, tuzu azaltmanızın geceleri işinize yarayıp yaramayacağı belirsizliğini koruyor diyebiliriz.

Her ne olursa olsun, tuz tüketimindeki artışın geceleri uykunuzu tuvalet yüzünden daha fazla böleceği ortada. Zira çalışmaya katılanlardan bazıları 12 haftalık sürede tuz tüketimlerini arttırmış, buna bağlı olarak da geceleri tuvalete daha sık gider hale gelmişlerdi.

Kesin sonuçlara ulaşılabilmesi için daha fazla araştırmaya gerek duyulduğu açık. Ancak, tuz tüketimi yüksek olan kişilerin bu alışkanlıklarını sınırlandırmalarının sağlık açısından iyi bir adım olacağı ve geceleri yaşanan tuvalet sorununa yardımcı olacağı kesin.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 18:26
  1. geceleri tuvalete kalkmak
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