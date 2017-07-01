Gecekondunun kömürlüğünde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Edinilen bilgiye göre, Talatpaşa mahallesi Ulubatlı Hasan caddesi üzerinde bulunan gecekonduda, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bütün kömürlüğü saran yangına müdahale etti. Kısa süre içerisinde yangını söndüren ekipler, soğutma çalışmalarını tamamladı.

Yangının neden çıktığıyla alakalı soruşturma başlatıldı.