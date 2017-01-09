Gece yarısı 'şiddet' protestosu!

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta gece yarısı toplanan yüzlerce kişi, artan şiddet olaylarına protesto etti.

Kentin merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, son günlerde artan ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan bombalı ve intihar saldırılarıyla yaşanan şiddet olaylarını protesto etti.

Burada toplanan göstericiler, Irak bayrağı taşıyarak, hükümeti eleştiren pankartlar açtı.

Güvenlik zaafiyetinin olduğu Bağdat'ta son günlerde halk pazarı gibi kalabalık insan topluluğunun bulunduğu yerlere bombalı araç ve intihar saldırıları düzenlenmişti. Saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti.