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Katar Macaristan'dan 4 bin inek satın aldı

Katar, Süt ve süt ürünleri ithal etmekten kurtulmak için Macaristan'dan 4 bin inek satın aldı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:19
Katar Macaristan'dan 4 bin inek satın aldı

Suudi arabistan'ın başını çektiği ülkeler tarafından tüm sınırları kapatılan ve tecrit edilen Katar, çözümü inek ithal etmekte buldu.

Neredeyse tüm gıda ihtiyaçlarını dışarıdan alan ülke, bu kez mandıra kurmaya karar verdi.

Macaristan'dan satın alınan 165 Alman ineği kargo uçağıyla ülkeye getirildi. Doha'daki havalimanına indirilen inekler, kamyonlara yüklenerek bir çiftliğe götürüldü.

Baladna isimli şirket, toplamda 4 bin inek ithal edecek. Doha'nın kuzeyinde bir çiftlik inşa eden şirketin hedefi, Katar'ın süt ihtiyacını karşılayarak ithala bağımlılıktan kurtulmak.

Katar'a ayrıca ABD ve Avustralya da inek satıyor.

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Katar, 5 Haziran'da krizin patlamasıyla Türkiye ve İran'dan yoğun destek gördü. Türk ürünleri, birkaç gün içinde süpermarketlerin raflarındaki yerini aldı. Türkiye'den gönderilen ürünler arasında, süt ürünleri  önemli bir yer tutuyor.

Doha yönetimini 'terörizm'i desteklemekle suçlayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 13 maddelik talep listesini reddeden Katar'a yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 10:19
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