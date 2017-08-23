Gece yarısı imzası helal gıda ve hac izni getirdi

Üç milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisinin gelecek iki yıllık zam oranlarını enflasyon farkı hariç kalmak üzere belirleyen imzalar dün gece yarısından sonra atıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun önceki gün öğleden sonra yaptığı revize edilmiş teklifi kabul etmeyen ancak görüşmeleri sürdüren Memur-Sen, bir yandan maaşlarda önemli yan ödeme artışları sağlarken diğer taraftan da toplu iş sözleşmesinde ilk defa aralarında ‘helal gıda’ ürünlerinin yemekhanelere girmesinin bulunduğu ilklere imza attı.

Gerçekleşen son revizyon sonrası üzerinde anlaşma sağlanan zam oranları 2018 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 3.5, 2019 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 5 oldu. Böylelikle memur ve memur emeklisinin 2018-2019 yıllarındaki enflasyon farkı hariç maaş artış oranları yüzde 17.54’e yükseldi.

Bakan Jülide Sarıeroğlu sözleşmenin imzalanmasından sonra en düşük memur maaşı aile yardımı dahil 2018’in ikinci yarısında 2 bin 929 liraya yükseleceğini bildirdi. Sarıeroğlu, “2019’un ikinci yarısında 3 bin 198 liraya yükselecek. Emeklilerle ilgili de artışlar da söz konusu. Kümülatif zam 2018 yüzde 7.6 ve 2019 yüzde 9.2 oldu. Kümülatif toplam artık yüzde 17.54. En düşük memur emeklisi 2018’in ilk yarısında bin 945 liraya yükselecek. En düşük 2019 memur emeklisi maaşı 2 bin 93 liraya yükselmiş durumda. İnşallah gerekli şekilde kamu çalışanları için daha olumlu adımlar atarız. Kamu mali dengesini gözetiyoruz” dedi.

EN BÜYÜK UZLAŞMA

Ekonomik dengenin ve istikrarın önemine işaret eden Sarıeroğlu, “Arka planda çok ciddi bir mutfak var. 776 maddeden oluşan bir teklif maddesiyle karşı karşıyaydık. 440’ı ile müzakerelerimizi gerçekleştirdik. 258 tanesi ile uzlaştık. Bu bugüne kadar ki en büyük uzlaşma rakamıdır” açıklamasında bulundu.

Öğretim yılına hazırlıkta verilen ödeneklerde ciddi artışlar yapıldığına dikkat çeken Bakan Jülide Sarieroğlu, yeni kurulan üniversitelere, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde çalışanlara ilave tazminat eklediğine, 4C ve geçici personellere yapılan ek ödemelere ilaveler yapıldığına, engelli vatandaşlara verilen desteklere dikkat çekti ve “Kamu konutlarında engelli kamu görevlilerinin yararlanması imkanı sunuldu. Engelli çocuğu bulunan kamu çalışanlarımızın engelli çocuk yardımına önemli bir artış oldu” dedi.

HELAL GIDA VE HAC İZNİ

Arazide çalışanlara verilen kreş imkanlarına, vergi daireleri gibi yoğun mesaileri olanlara yeni düzenlemelerle imkanlar getirildiğini belirten Sarıeroğlu, “Mesai yapan memurlarımızın mesailerini artırdık. Helal Gıda Sertifikalı ürünlerimizi ilk defa kamu kuruluşu yemekhanelerimizde özendirilmesi, kullanılması söz konusu. Hac göreviyle ilgili olarak önemli bir yüküm koyduk. İzni kalmayan izinlerini kullanmış olan kamuda çalışan hac adaylarına ek olarak 20 gün ücretsiz izin verdik. 21 gündür yürüttüğümüz müzakerelerimiz bütün 80 milyon vatandaşımıza dokunacaktır” açıklamalarını yaptı.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise yaptığı açıklamada, çözümün geç saatlerde geldiğine ve 730 gün yürürlükte kalacağına değindi. Yalçın, “En düşük maaş 2 bin 405 TL’ydi, bu rakam 2 bin 822 TL’ye yükseltildi. Tabii ek ödemelerle artıyor bu rakam. Sosyal hayata ilişkin tekliflerimiz de söz konusuydu. Kamu yemekhaneleri ve toplu yemek alanlarında helal gıda şartımız vardı. Bu konudaki teklifimiz kazanıma dönüşmüştür. Çocuk yardımının engelliler için artırımı da yerini almıştır” dedi.

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın konuşmasının son bölümünde “Bakanımız sendikacılık kökenli olmasaydı işimiz daha zor olabilirdi. Karşılıklı imzalayacağımız toplu sözleşme sürecine çok önemli katkılar olmuştur” bilgilerini verdi.