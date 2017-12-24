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Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Konya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 32 kişi yaralandı.

24 Aralık 2017 Pazar 04:34
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Kar ve buzlanmanın görüldüğü Konya-Seydişehir karayolundaki kazada, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar, şarampolden yoldan geçenlerin de yardımıyla çıkartılarak ambulanslara taşındı. Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Tokat'a gitmek üzere yola çıkan Hüsamettin Karataş yönetimindeki 34 FA 4603 plakalı yolcu otobüsü, Konya-Seydişehir karayolunun 20. kilometresinde, kar yağışı ve buzlanmanın olduğu bölgede yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi gönderildi. Kazada sürücü Karataş ile otobüste bulunan 31 kişi yaralandı.

Sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar, şarampolden yoldan geçenlerin de yardımıyla çıkartılarak ambulansa taşındı.


Konya'daki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Konya-Seydişehir karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 04:34
  1. Kar ve buzlanma
  2. Konya-Seydişehir karayolu
  3. kaza
  4. yolcu otobüsü
  5. Konya
  6. ambulans
  7. polis
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