Gece yarısı Başbakan'a Kılıçdaroğlu'nu aratan suikast ihbarı!

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 29 Aralık 2016 gecesi saat 23.00 sıralarında Başbakan Binali Yıldırım'ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak hakkında suikast ihbarı aldıklarını ve zırhlı araç tahsis etmek istediğini belirttiğini köşesine taşıdı.

İşte Abdulkadir Selvi'nin suikast idddialarıyla ilgili yazısı:

GECE YARISI SUİKAST İSTİHBARATI

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Aralık 2016 Perşembe günü, "Türkiye'deki Ormancılık Politikalarının Toplumsal Yansımaları"konulu çalıştayına katılmak üzere Bodrum'daydı. Gece 23 sıralarında telefonu çaldı. Arayan Başbakan Binali Yıldırım'dı. Başbakan sabahı bekleyememiş, Ankara dışında olan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na telefonla ulaşma gereği duymuştu.



Başbakan, Kılıçdaroğlu'na, liderlere yönelik ciddi bir suikast ihbarı alındığını belirterek, zırhlı araç tahsis etmek istediklerini söyledi. Benzer teklifi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de yapacağını, suikast istihbaratının ciddi olduğunu, zırhlı aracı kabul edip kullanırsa memnun kalacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun konvoyu 25 Ağustos'ta Artvin'de PKK'nın roketatarlı saldırısına maruz kalmış, CHP Lideri, bu saldırıdan sonra yapılan zırhlı araç teklifini kabul etmemişti. O nedenle Başbakan bu kez ısrarlıydı. Kılıçdaroğlu, Başbakan'ın, 'zata mahsus' olarak verdiği bilgilerden ikna oldu, fazla direnmedi, zırhlı araç teklifini kabul etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise kabul etmedi.



Kılıçdaroğlu'na daha önce Başbakan yardımcısı Nurettin Canikli'nin kullandığı zırhlı makam aracı tahsis edildi. Araç CHP Genel Merkezi'ne teslim edilmişti. 6 Ocak Cuma günü itibarıyla işlemleri tamamlandı.



İDDİALAR CİDDİ



Suikast ihbarı ciddi. Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş, sadece Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'ye yönelik olarak değil, protokole mensup isimlerin de hedef olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu üyeleri ve muhalefet liderleri... Peki Başbakan'ın sabahı beklemeden gece yarısı liderleri aramasını gerektiren, suikast istihbaratında ne yer alıyor? Hangi örgütün suikast yapmasından endişe ediliyor. Elde edilen suikast ihbarında terör örgütünün hangi yöntemi kullanarak suikast planladığı görülüyor?



DAEŞ'İN SUİKAST YAPACAĞI İSTİHBARATI ALINIYOR

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna roketatarlı saldırı düzenlemişti. Başbakan'ın, 'kokteyl suikast istihbaratı"ndan söz etmesi, sadece DAEŞ değil, PKK tehdidinin de devam ettiği şeklinde değerlendiriliyor.

DAEŞ'in, aralarında muhalefet liderlerinin de bulunduğu protokole mensup isimlere suikast yapacağı istihbaratı alınıyor. Eylem şekli, FETÖ'cü polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın Rus Büyükelçi Karlov'a yönelik olarak düzenlediği suikast şeklinde değil. Anlaşılan 'üst akıl' terör örgütleri arasında bir görev paylaşımı yapmış. Devletin içine sızan, 'uyuyan hücrelere' sahip olduğu için, şahsa yönelik suikast görevi, FETÖ'ye verilmiş. Karlov suikastından sonra FETÖ'nün uyuyan hücrelerine yönelik çalışmalar derinleştirildi. Liderlere zırhlı araç verilmesi ihtiyacını doğuran suikast hazırlığı ise DAEŞ'i izleyen birimlerin elde ettiği bir istihbaratla ilgili. İstihbarat birimlerimiz DAEŞ'in Türkiye'deki protokole yönelik olarak bir suikast hazırlığı içinde olduğunu tespit ediyor. DAEŞ; ikiz araçlarla konvoylara yönelik suikast çalışması yapıyor. Dikkat çekmeden konvoya yanaşabilmesi için olsa gerek suikast için Türkiye'de makam aracı olarak kullanılan araçların ikizi seçiliyor. Konvoy hareket halindeyken bomba yüklü ikiz araç yaklaşıyor, makam aracının yanına gelince kendini patlatıyor. Dehşetli bir plan. Lübnan Başbakanı Said Hariri'ye yönelik bir suikast düzenlenmişti. Hariri'nin konvoyu geçerken bomba yüklü bir araç patlatılmıştı. Hariri suikastından kısa bir süre sonra Beyrut'a gitmiştim. Patlamanın etkisiyle yol ortasında devasa bir çukur açılmıştı.



"KOKTEYL SUİKAST İHBARI"



Başbakan, Bodrum'da gece yarısı aradığı Kılıçdaroğlu'na, 'kokteyl suikast istihbaratı'ndan söz etmiş. PKK, Artvin gezisi sırasında Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna roketatarlı saldırı düzenlemişti. Başbakan'ın, 'kokteyl suikast istihbaratı"ndan söz etmesi, sadece DAEŞ değil, PKK tehdidinin de devam ettiği şeklinde değerlendiriliyor.



ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN NİHAT ERİM PAYLAŞIMI



Türkiye, kaos ortamına sürüklenmek istendiği zaman siyasi suikastlar yapılıyor. Amerikan Büyükelçiliği'nin adeta adres gösterircesine paylaşımda bulunduğu eski Başbakan Nihat Erim gibi. 3 Haziran 1977'de Taksim Meydanı'nda Ecevit'e yönelik suikast yapılacağı istihbaratını dönemin Başbakanı Süleyman Demirel iletmişti. Hürriyet yazarı Fikret Bila, "Rahmetli Bülent Ecevit'e her biri çok ciddi nitelikte 8 suikast girişiminde bulunulmuştur"diye yazdı. O gün Türkiye, siyasi suikastlarla kaos ortamına sürüklenmek isteniyordu. Hesap aynı hesap. Oyun aynı oyun. Türkiye, kontrollü bir kaos ortamına sürüklenmek isteniyor.