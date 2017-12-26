Gece yarısı 03.02’de geldi! Savaş gemileri… Şok fotoğraflar!

Rus savaş gemisi Amiral Gorshkov'un İngiltere açıklarından geçmesi, dünyayı sarstı. Kuzey Denizi'nden ilerleyen Rus savaş gemisi İngiltere sularına yaklaşınca, hemen bir fırkateyn tarafından engellendi.

Kraliyet Donanması, Noel Günü gerçekleşen olayın fotoğraflarını gece yarısı 03.02'de dünya ile paylaştı. Resmi açıklamaya göre, HMS St Albans fırkateyni Rus savaş gemisinin bölgedeki faaliyetlerini yakından izledi.

Kraliyet Donanması ayrıca HMS Tyne adlı İngiliz gemisinin de aynı dönemde bir Rus istihbarat gemisine nezaret ettiğini duyurdu.

Bir donanma helikopteri de bölgedeki iki Rus gemisini izlemek için acil olarak havalandı.

Savunma Bakanı Gavin Williamson, "Sularımızı korumakta tereddüt etmem ve hiçbir saldırganlığa da müsamahamız yok. Ülke topraklarını, insanlarını ve ulusal çıkarları koruma vakti geldiğinde Birleşik Krallık'ın asla gözü korkmaz" dedi.

Moskova'dan henüz olayla ilgili bir yorum gelmezken, Londra yönetimi kısa süre önce Rusya'nın deniz altından dünyayı birbirine bağlayan kabloları koparıp büyük bir felakete yol açabileceği uyarısını yapmıştı.

Geçen yıl Ocak ayında İngiliz Kanalı'ndan geçen Rus uçak gemisi büyük ses getirmişti. Birleşik Krallık, Amiral Kuznetsov'u savaş gemileri ile yakından takip etmiş ve üç İngiliz savaş uçağı RAF Typhoons havalanmıştı.