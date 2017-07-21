Gece vakti 6.3 büyüklüğünde deprem!

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01:31'de Muğla yakınlarında 6,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin 5 Km derinlikte ve 6.2 şiddetinde olduğunu duyurdu. Kandilli depremin merkez üssünün Gökova Körfezi olduğunu da belirtti.

Gelen ilk bilgilere göre bazı noktalarda telefon hatlarında sorun yaşandığı öğrenildi.

YUNANİSTAN KAYNAKLARI...

Deprem için Yunanistan kaynakları ise ilk verdikleri bilgilerde 6.6 şiddetini verdiler. Yunanistan kaynakları ayrıca depremin yerin 10 km altında gerçekleştiğini belirtti.



BODRUM BELEDİYE BAŞKANI: ÇOK ŞİDDETLİ SARSILDIK

Muğla açıklarında meydana gelen depremin en çok hissedildiği bölgelerden biri olan Bodrum'un Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, yaptığı açıklamada çok şiddetli bir sarsıntı meydana geldiğini belirterek, "Şu ana kadar bize gelen herhangi bir kötü durum yok. İnşallah da olmaz. Şu an bilgileri topluyoruz" dedi.



Sarsıntı İzmir merkez ve Fethiye'ye kadar geniş kıyı şeridinden de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar kendilerini açık alanlara attı.

ARTÇI SARSINTILAR YAŞANABİLİR

NTV canlı yayınına katılan Prof. Okan Tüysüz yaptığı açıklamada, 6.3 büyüklüğünde bir depremin ardından arkçı sarsıntıların yaşanabileceğini, bu nedenle vatandaşların hasarlı binalara girmemesi gerektiğini söyledi.