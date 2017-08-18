Gece uykudan böyle uyanıyorsanız dikkat!

Krup, halk arasında yalancı kuşpalazı, yalancı difteri veya akut larenjit olarak da biliniyor.6 ay-3 yaş arası çocuklarda sık görülen krup (akut laringotrakeobronşit), enfeksiyon kaynaklı üst solunum yolu tıkanıklığıdır. Krup, ana nefes borusunun girişinin şişmesi sonucunda oluşan öksürük ve nefes darlığıdır. Sonbahar, kış ve bahar aylarında daha fazla görülen krup’un sebebi, virüslerdir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Balgöz Ergül, hastalık ve tedavisi ile ilgili bilgiler verirken aileleri de uyardı

Az miktarda ödem bile hava yolunu tıkayabilir

Erişkinlerle karşılaştırıldığında bebekler ve küçük çocuklar, daha küçük hava yollarına sahiptirler. Dil orofarenkse, yani ağız-geniz bölgesine göre daha büyüktür. Çocuklarda hava yolunda oluşan az miktarda ödem bile hava yolunun önemli derecede tıkanmasına ve solunum sıklığının artmasına neden olabilir.

Havlama gibi öksürük şikayetleriyle acile başvuruyorlar

Krup hastalığı genellikle hafif ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla başlar. Ses kısıklığı veya seste kabalaşma, kalınlaşma gibi belirtiler görülür. Hastalar genellikle geceleri uykudan uyandıran havlar tarzda öksürük ve eşlik eden stridor (nefes alma sırasında horlama) ile acil servise başvururlar. Tıkanıklık arttıkça çocukta nefes almada güçlük, hızlı nefes alma, huzursuzluk, ağız etrafında, dudak ve tırnaklarda morarma gibi şikayetler görülebilir.

Krup bulaşıcıdır

Ateş her zaman olmayabilir. Belirtiler genelde gece çocuk yatar pozisyondayken ağırlaşır. Krup, yüzde 5-10 hastada hastanede tedavi edilmeyi gerektirir. Krup, tıbbi acil bir durumdur. Hasta olan kişinin öksürmesi veya hapşırmasıyla havaya çıkan damlacıklarla ya da direkt temas ile bulaşır.

Nefes borusu ve ses tellerindeki ödem azalır

Viral krup antibiyotik tedavisi gerektirmez. Geleneksel olarak başlangıç tedavisi olarak soğuk buhar uygulansa da yapılan son çalışmalarda etkinliği gösterilememiştir. Hatta çocukta huzursuzluğu arttırıyor ve oksijen ihtiyacı ortaya çıkıyorsa, soğuk buhar tedavisi uygulanmamalıdır. Çocuğun nefes almasını kolaylaştırmak için yatarken başı yükseltilmelidir. Ayrıca, ağlama esnasında nefes darlığı artacağından, çocuğun sakin ve sessiz bir ortamda bulunması gerekir. İlaç tedavisi, nefes borusu girişi ve ses tellerindeki ödemi azaltarak etkili olur. Aynı zamanda nebulize yani buhar yoluyla da uygulanabilir. Belirgin nefes darlığı olan hastalarda buhar tedavisi uygulanır. Ateş varsa, ateş düşürücüler kullanılabilir. Bol sıvı alımı önemlidir.

Ailelere öneriler

Çocuğu sakinleştirmek, temiz ve serin hava almasını sağlamak çok önemlidir. Soğuk havalarda pencereyi açıp 10-15 dakika nefes alması sağlanabilir. Sıcak havalarda ise buzdolabının karşısında nefes almak çocuğu rahatlatabilir. Ancak çocukta nefes almada zorluk, huzursuzluk, bilinç bulanıklığı, sıkışık ve hırıltılı solunum, göğüs duvarında çekilme, yüksek ateş ve deri ve tırnaklarda morarma gibi belirtiler varsa en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.