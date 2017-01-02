Gece kulübüne saldıran terörist saldırıdan önce bakın ne yapmış!

Reina'da dehşeti yaşayan vatandaşlara göre terörist, kulüpte eğlenenleri tekbir getirerek ve Türkçe küfürler ederek taramış.

Reina'da 39 kişiyi katleden teröristle ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırganın Türkçe konuştuğu öğrenildi.

Dehşeti yaşayan vatandaşlara göre terörist, ayakta olanları tekbir getirerek ve Türkçe küfürler ederek taradı. Bu sırada çok yüksek müzik sesi vardı. silah sesini duyanlar masaların altına saklandı. Terörist içeride 7 dakika kaldı. Her birinde 30 mermi olan 6 şarjörü eğlenenlerin üzerine boşalttı.



KIRIK BİR TÜRKÇE İLE KONUŞUYORMUŞ

Kırık bir Türkçe ile konuşan saldırganın yeşil renk gömlek, koyu renk pantolon ve siyah bot giydiği tespit edildi. 25 yaşlarındaki saldırganın orta seviyede saç uzunluğu var. Teröristin Doğu Türkistanlı olabileceği değerlendiriliyor.

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UZAKLAŞTIKTAN SONRA YİNE TAKSİYE BİNEREK KAÇTI

Öte yandan çok hızlı ve pratik bir şekilde hareket eden saldırganın, profesyonel askeri eğitimli olduğu yorumu yapılıyor. Tanınmamak için montunu Reina'da bırakarak kaçan teröristin, biraz uzaklaştıktan sonra yine bir taksiye bindiği belirlendi. Saldırganın kaçarken bu parayı almayı unuttuğu ihtimali üzerinde duruluyor. Teröristin saldırıdan birkaç dakika sonra üstünü değiştirip kaçabilmesi için geliş-kaçış güzergâhıyla ilgili keşif yaptığı hatta mekânın içini bildiği ihtimali üzerinde duruluyor.