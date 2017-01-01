Gece kulübünde şehit düşen polisin kimliği belli oldu!

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Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübünde yaşanan silahlı terör saldırısında şehit olan polis memuru Burak Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Morguna götürülmek üzere hastaneden çıkarıldı.

CENAZESİNİ ARKADAŞLARI TAŞIDI

Beşiktaş Ortaköy'deki bir gece kulübüne yapılan silahlı terör saldırısında şehit olan polis memuru Burak Yıldız'ın cenazesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çıkarıldı.

Şehidin cenazesi meslek arkadaşları tarafından cenaze arabasına konuldu.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şehidin mesai arkadaşları cenaze aracının arkasından dualar ederken yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"EKMEĞİNİN PEŞİNDEYDİ"

Öte yandan, saldırı sırasında polis memuru Burak Yıldız gibi kulübün dışında beklerken kurşunların hedefi olan kişinin kimliği belli oldu. Saldırıda ilk hayatını kaybedenlerden biri olan kişinin turistleri kulübe getiren Ayhan Arık isimli turizmci olduğu belirlendi.

Ayhan Arık'ın cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gelen yakını Veysel Gündoğdu, "İlk şehit edilen kişi, çocukluk arkadaşımız, akrabamızdı. Ekmeğinin peşindeydi, müşteri getirmişti, turizmciydi kendisi. Kapının önünde çıkmalarını beklerken, ilk şehit edilen polisle sohbet ediyorlar, hemşehri çıkıyorlar tesadüfen. Bir turizm firmasında şoför olarak çalışır, turist gezdirirdi" dedi.