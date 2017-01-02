Gece kulübünde öldürülenler hakkında alimden müthiş cevap!

Mısırlı meşhur alim Şaravi anlatıyor...

Gece kulübünde öldürülenler hakkında alimden müthiş cevap!
Eklenme: 02 Ocak 2017, 03:20
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YENİAKİT.COM.TR - Mısırlı meşhur alim Şaravi anlatıyor:

İslami bilgisi zayıf ve dini yanlış yorumlayan geçlerden biriyle tartışıyordum. Sordum;

-İslam ülkelerinden birinde bir gece kulübünü havaya uçurmak, helal mi yoksa haram mı?

Genç;

-Elbetteki helal, onları öldürmek caizdir.

Şaravi;

-Onlar Allah'a karşı günah işlerken siz onları öldürürseniz, cennete mi yoksa cehenneme mi daha yakın olurlar?

-Tabiki cehenneme...

-Peki, şeytan onları nereye götürmek istiyor?

-Tabiki cehenneme.

-Öyleyse siz şeytanla aynı hedefi paylaşıyorsunuz. Onun da amacı insanları cehenneme sokmak!
Şaravi o gence şu hadisi hatırlatır:

Bir Yahudi cenazesi geçerken Resûlullah(sav) ağlamaya başlar. Derler ki;

- Seni ağlatan nedir, Yâ Resûlallah?

Der ki;

-Fırsatı kaçırdı, ateşe gidiyor.

Şaravi gence son olarak şöyle der:

İnsanların hidayeti ve ateşten kurtulmaları için koşan Resûlullah(sav) ile aranızdaki farkı iyi düşünün.

Siz bir vadide, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) farklı bir vadide!

 

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EtiketlerGece kulübünde öldürülenler hakkında alimden müthiş cevapGece kulübünde öldürülenler hakkındaMısırlı meşhur alim Şaraviİslami bilgisi zayıf ve dini yanlış yorumlayanlarhoşgörüŞefkat
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