'Gece kulübü saldırmak helal mi' sorusuna İslam aliminden müthiş cevap!

Gazetemiz Yazarlarından Abdurrahman Dilipak, 'Bir insanı öldüren!' başlıklı yazısıyla gece kulübüne yapılan saldırıyı değerlendirdi. Dilipak bir de kıssadan hisseye değinerek İslam aliminin muhteşem cevabını bugünkü köşesine aktardı.

'Gece kulübü saldırmak helal mi' sorusuna İslam aliminden müthiş cevap!
Eklenme: 03 Ocak 2017, 12:11
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İşte o yazı:

Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir”. Büyük günahlardan biri de adam öldürmektir..

İnsanlar suçlu da olsalar, ancak cezası suçuna nisbetle olur. Haddinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yok eder. Bu saldırı bir cezaevine de yapılsa yine suç olurdu.. Yapılan cinayet olurdu ve bu saldırıyı lanetlemek gerekirdi..

Son saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi de yaralandı. Saldırgan Özbek ya da Kafkas kökenli bir DAEŞ militanı olma ihtimali baskın kanaat.

Saldırıda 11 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Yabancı sayısı 28. Türklerden hayatını kaybedenlerin yarısı çalışan ve güvenlik personeli. Hayatını kaybedenlerin 25’i erkek, 14’ü kadın.. Reina’nın müşterilerinin arasında 1. sırada Suudiler var. Saldırıda hayatını kaybedenlerden 7’si Suudi Arabistan vatandaşı.. 2. sırada Türkiye var. 11 kişiden 6’sı çalışan. Hayatını kaybeden müşterilerden 5’i yerli. Irak’tan 4 kişi var. 2’si Tunus’lu, 2’si Hindistan’dan gelmiş. Geri kalanlardan, 1’i Kanada, 1’i Suriye, 1’i İsrail ve 1’i Lübnan, 1’i Belçika uyruklu. Suudilerin çokluğu dikkat çekici.

Bu olayın altından öyle anlaşılıyor ki DAEŞ çıkacak. Birileri buradan yola çıkarak ABD’yi, biri de mütedeyyin kişileri suçlayacak. Yeni yıl kutlamalarını, Noel Baba üzerinden batılılaşmaya karşı çıkanlar üzerinden bu iş başka yerlere çekilmeye çalışılacak..

İslam’ın böyle bir durumda olaya bakışını özetleyen bir mesaj aldım, Ankara’daki bir dosttan bu olay vesilesi ile.

Mesaj şöyle:

Merhum Mısırlı meşhur alim Şaravi anlatıyor: Heyecanlı aşırı uçtaki gençlerden biriyle tartışıyordum. Sordum;

- İslam ülkelerinden birinde bir gece kulübünü havaya uçurmak, helal mi yoksa haram mı?

Genç;

- Elbetteki helal, onları öldürmek caizdir.

Şaravi;

- Onlar Allah’a karşı günah işlerken siz onları öldürürseniz, cennete mi yoksa cehenneme mi giderler?

- Tabiki cehenneme...

- Peki, şeytan onları nereye götürmek istiyor?

- Tabiki cehenneme.

- Öyleyse siz şeytanla aynı hedefi paylaşıyorsunuz. Onun da gayesi insanları cehenneme sokmak!

Şaravi o gence şu hadisi hatırlatır: Bir Yahudi cenazesi geçerken Resûlullah (sav) ağlamaya başlar. Derler ki;

- Seni ağlatan nedir, Yâ Resûlallah?

Der ki;

- Fırsatı kaçırdı, ateşe gidiyor.

Şaravi gence son olarak şöyle der:

- İnsanların hidayeti ve ateşten kurtulmaları için koşan Resûlullah (sav) ile aranızdaki farkı iyi düşünün. Siz bir vadide, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) farklı bir vadide!!

Biz cehennem zebanisi değiliz..

Biz, “Bizi öldürmeye gelenler bizde dirilsin” diyeceğiz.. “Taif’e giden Peygamber”in ayak izlerinden yürüyeceğiz.. Hz. Yusuf gibi olacağız yeri geldiğinde..

Biz insanları bir “ateş çukuru”nun kenarından nasıl kurtarırız onun derdinde olacağız. Çünkü biz biliriz ki, cehennem ateşi, Esed’in ateşinden daha yakıcıdır! Elbette “zalimler için yaşasın cehennem”. Resulullah’tan daha merhametli değiliz ve olamayız!

Bizim merhametimiz gazabımızdan, sevgimiz nefretimizden büyük olacak.. Bu gibi durumlarda havf ile reca / korku ile umut arasında bir yerde duracağız.

Biz sadece terör kurbanlarının kurtuluşunu değil, aslında potansiyel teröristlerin bu bataklıkta cehenneme odun olmasını önlemek için onları Hakk’a çağıran sesin sahibi olmamız gerek..

BU OLAYLAR BUGÜNDEN YARINA DURMAYACAK. Bunu görelim.. Bu saldırılara teslim de olmayacağız. Olmamalıyız.. Öfkemiz aklımızı da zail etmeyecek..

Teröre karşı mücadelede istihbarat, kararlılık, cesaret önemli. Ve bu süreçte kendimizi dünyaya doğru ve zamanında anlatmamız gerek. Bu anlamda devletler, basın, STK’lara kendimizi, olup bitenleri doğru bir şekilde anlatmamız gerek. Bu anlamda karşımızda 150 ülkede örgütlü bir çete var.. Bu konuda namuslu insanların namussuzlardan daha akıllı ve hızlı bir şekilde hareket etmesi gerek. Basınımız, STK’lar, iş adamları herkes üzerine düşeni yapmalı.

Ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bu süreçte tek gerçek var, o da imtihan olduğumuz.

Allah (cc) bizi mallarımız, canlarımız ve sevdiklerimizle, kimi zaman artırarak, kimi zaman eksilterek imtihan edecektir. Allah (cc), cahil ve zalim bir topluluğa hidayet nasib etmeyecektir.

O iman edenler, sabredenleri, sabrı tavsiye edenler, yaptığı işi en iyi şekilde yapanları müjdelememizi istiyor. Bunun dışında kalanlar için hüsran var!

Ne zaman mı? Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Müjdeler olsun! O, servet ve iktidarı halklar ve ülkeler arasında evirip çeviren diyor ki, “Zafer inananlarındır ve zafer yakındır!”

Selam ve dua ile..

 
EtiketlerDAEŞ militanıgece kulübüne terör saldırısıOrtaköy'deki terör saldırısıReina SaldırısıAbdurrahman Dilipak
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veli kayabaş

selam alim denilen adam seytanin alimi sonunda kivirtmis.sodom gomore halkinin o zaman kabahati ne.bunlar sehit kanlari uzerinde sarhos halde tepiniyorlar.hatir icin konusmayalim.

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no name

kas yapayim derken goz çıkarıyorsunuz..kanunin fransaya gönderdiğiferman aklima geldi..ülkenizdedans diyebir sey icat olmuş bu ahlaksizligi derhal yasaklayin yoksa gelir oralari basiniza yıkarımardindan avrupanin 100 yil dans etmedigini kahramanlik temali konferans ve semirlerinizde kasila kasila anlatırsınız...sizin iciniz başkadisiniz başka...iste bu ikilem sizleri komik duruma düşürüyor icinde musluman disinda avrupaliicinde turk islam mucahidi disindahaçlı...ruhsatinizin olmadigi konularda yaziyorsunuz sonra derinlerde boguluyor battikca batıyorsunuz...teror eylemlerine bir maneviyat ta yukkemek zorunda değilsiniz..bunu tartismanizda gerekmez..teror eylemi der suçturder geçersiniz..yok islama veya otekine uyarlamaya veya icinde mantik aramaya çalışırsanız sasirip kalırsınız..sonra diyanet işlerinin konumuna dusersiniz..ha cami ha bar arada fark yok derseniz islam bar ve pavyona musade ediyor algisi oluşturursunuz...terore gelince yazmaniz gerekenleriyazmıyorsunuz.. birakin yaz mayi kosulup tartisilmasini dahi istemiyorsunuz..isiniz haber yapmak isiniz milletin dusunce dunyadina birsey katmak insanlari fikir sahibi yapmak ama bunu yapmiyor konusmuyor yazmiyorsunuz..oysa insanlar en cok bu sorunun cevabınıbekliyor..bunu merak ediyoruz bir onceki terörsaldirilarinda yakalananlar ne oldu ?nerede yargilandi hangi hakim hukum verdi hic tahliye gerceklestimi ?neden adi teroristler devlet tarafindan ceza evi denilen korunakli yadam icin ideal mekanda yasatiliyor? hic adalet bakanina sordunuz mu ceza evinde kac terorist var ?bunlarin kaci cinayet katliyam yaomis kaci yardim yataklik yapmış ?saglik bakanina sordunuz mu hic kac tane terorist terorist eylemi icinde iken yaralanmadan dolayi devlet hastanesinde masraflarida devlete kalmak kaydiyla tedavi altina alindi .?kaci taburcu kacina nakil yapildi ?butun bu verileri toplayip hic basbakan veya cumhurbaskanina bu kadar terorist hastanede tedavi altina alindi bu kadari tahliye oldu bukadari omurboyu hapis cezasi ike millete devlete yuk olacak ..oyunu aldiginiz insanlara bu ihaneti yaparken vicdaniniz demiyirum olmadigini görüyorumdiyerek bu durumdan rahat ve hosnutmusunuz diye sorabilir yazabilirmisiniz hayirbunu yapamazsınız..turkiye neden teroristlere yardim eden ulkelere ayni sekilde karsilik vermiyor diye soramazsınız..?bunu sorarsaniz terörücokertirsiniz..bitirirsiniz..gercek teroristlerin icinizde oldugunu bilirsiniz..neden ypg degil neden ypg degil nedendeas ...?deas simdi turkiyeyitemelden sarsıyor..turkiyenin butun fay hatlarina yükleniyor...deas turkiyenin çöküşsurecini muhakkak hızlandıracak en buyuk güçolarak bu yilda karsimiza çıkacak...siz abd nato ikicikli tavirlariniza devam edin ..bu sizin dis görüşünüz...ama deas sizin icinizi kemirmeye başladı..icinizdeki supheler dusunceler git gite gun yuzune çıkacak..deas e tepki koyayim derken inanciniz sarsılacak..birileri dinler arasi diyalog sizlerde camili diskotek anlayisina dogru gitmektesiniz..bunlar sadece terörütirmandiracak ... bos seyleri birakin iktidarlari devletleri sorgulayın..abd teroristin cebine ozel bomba koyma cesarerini nerden buluyor veya turkiye terorist abd ile iliskilere nasil boyledev..yillarin ediyor ..yillarin pkk si nasil mecliste sandalye buluyor dunun fetesu neden unutuldu bu gunun deas ina yarin ne olacak..teröristeyasam hakki taniyan yasa istemiyoruz..milletin idam idam cigliklarina kulak tikayan hukumetler istemiyoruz ..terorle mucadele altinda terorizmin kulkanilan unsurları ile mucadele terorizme hizmettirdogrudan teroristlere destekverenle mücadaleistiyoruz..eyer insanlik abd ingiltere ve israili yok ederse terorde bitmis olacaktır...ama bana gore cami ve disko esit değildir..diskoda tepinen hayvanlar 15 temmuzda milletin kurtulusu icin sela okunan camileri basip muezzinleri darp edenlerdir..

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murat keser

Islam zorlama ile Kabul edilmez, tiksinti yaratirsiniz, laiklikte iste bu nedenle israrciyiz, misyonerler gibi müslümanlar da dini yaymak icin calissin ama elde brosür dagitarak degil, örnegin sultanahmet camiine gelen turiste namazin faydalarini anlatip, uygulamali birlikte namaz eda edilmeli, bu ritualler onlarin hosuna gidiyor, merak ilgi uyandirir,ne olursan ol gel diyen mevlana hosgörüsüyle insanlari kucaklamali, farkliliklara saygili olunmali, simdi islamiyet kann kaybediyor, kazanan hiristiyanlik

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