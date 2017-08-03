Gebze'de merdivenlerden düşen 8 aylık bebek öldü!

Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde, Suriyeli ailenin eve eşya taşıdığı sırada merdivenlerde çocuk arabasında bulunan 8 aylık bebek arabayla birlikte aşağı yuvarlandı. Yaralanan bebek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Olay, Gebze Hürriyet Mahallesi 2037'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli ailenin eve eşya taşıdığı sırada 8 aylık Taim Kabalık bebek arabasına konularak, dairenin önüne bırakıldı. Hareket eden bebek arabası merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Ailesi yaralanan bebeği Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bebek burada yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Taim Kabalık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.