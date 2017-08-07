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GDO'lu ürünler açlığı önleyecekmiş! Amaç tamamen duygusal(!)

CNN Türk'te Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Gündem Özel programına konuk olan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, genetiği değiştirilmiş organizmalı ürünlerin dünyadaki açlığı önlemek için üretildikleri konusunun kocaman bir yalan olduğunu belirtti.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 19:11

Ümit Aktaş, "Bu kocaman bir yalandır. Çünkü dünyada açlık yok. Dünyada 800 milyon ile 1 milyar arasında açlık sınırında insan var. Fakat buna mukabil 1 buçuk milyar obez insan var. Dünyada açlık çeken ülkelerin çoğunluğu Afrika ülkeleridir. Bunların hepsi sömürülen ülkelerdir. O modern devletlerin hepsi bunları hala bunları sömürmeye devam etmektedir. Çok düşünüyorlarsa, bu garibanları kendi hallerine bıraksınlar. Karınlarını doyursun bu garibanlar. Kaldı ki, GDO'lu ürünler çıktıktan sonra açlık mı azalmış Allah aşkına? GDO'lu ürünleri bu insanlara bedava mı dağıtıyorlar? Tam tersine, bu insanları önce aç bırakıyorlar, sonra gıda yardımı yapacağız diye, işlenmiş gıda gönderiyorlar. Bugün dünyada diyabete bağlı ölümlerin en sık görüldüğü yerler Afrika ülkeleridir" dedi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 19:11
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