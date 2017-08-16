GDO'lu gıdalarla beslen farelerin kötü sonu! Bu hale geldiler

Fransız araştırmacıların ilaçlama yapılmış ve yapılmamış genetik mısırla beslenen fareler üzerinde 2012 yıllarında yürüttükleri araştırmalar endişe verici sonuçlar ortaya çıkardı. İki ürünün tüketilmesi durumunda ölüm oranlarında ve tümörlerde büyük artışlar tespit edildi.

Araştırmacılar yapılan testlerdeki süre sorununa dikkat çekiyor:

"Yönetmeliğe uygun testlerin süresi üç ayla sınırlı. Oysa en büyük patolojik sorunlar ve özellikle de tümörler yüzünden yaşanan fare ölümleri 4. aydan itibaren gözleniyor. Bu da genetiği değiştirilmiş gıdaların insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında yönetmeliklere uygun şekilde yapılan 3 aylık testlerin yetersiz olduğunu ortaya koyuyor."

Bu araştırmaya Avrupa Birliği nasıl bir tepki verecek? Ekolojistler ise bununla yetinmemekte kararlı:

"Çok büyük bir hata yapıldı. Umarım ki kötüye gidiş engellenir. 27 üye ülke bakanı ile Avrupa Birliği Sağlık Komiseri John Dalli'nin devreye girmesini ve Avrupa'da tüketilen GDO'lu gıdalar üzerindeki araştırmaların süresinin iki yıla uzatılmasını istedim."

Bir yanda GDO karşıtları ve ekolojistler, diğer yandaysa üreticiler, tarım sektörü ve Avrupalı yetkililer yıllardır çetin bir mücadele veriyor.

Bu savaşa son vermeyi amaçlayan Avrupa Komisyonu 2010'da üye ülkelere üretim yapılmasına, GDO'lu gıdaların ithal edilmesine ya da yasaklanmasına karar verme hakkını tanıdı.

Dünya genelinde 160 milyon hektarlık alanda GDO'lu gıda üretimi yapılıyor. Bu topraklar 10 ülke arasında paylaşılmış durumda. İlk iki sırayı Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya paylaşıyor. Avrupa'daysa 27 üyeden sadece 8'inde GDO üretimi yapılıyor. GDO'lu tarımsal ürünlerin yüzde 90'ı İspanya ve Portekiz'de üretiliyor. Diğer 6 üretici ülkeyse Romanya, İsveç, Slovakya, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Almanya. Türkiye'de ise GDO'lu ürünler yetiştirilmiyor fakat bazılarının ithalatı yapılıyor.

Fransa ve İtalya ise üretimlerini askıya almış durumda. Açıklanan laboratuvar sonuçları konu hakkındaki tartışmaların daha da hararetlenmesine yol açtı. Brüksel gerekli tedbirlerin vakit kaybetmeden alınacağını açıkladı.