GDO'cu Prof'ların zor anları! "GDO'nun faydası ne" sorusuna cevap veremediler

YENİAKİT.COM.TR - Habertürk Gündem'de Senem Toluay Ilgaz konut ettiği Prof. Dr. Ali Esat Karakaya, Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Başkanı ve Yeni Söz Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer, eski Biyogüvenlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan Yardımcı, Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta ve Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık ile GDO'lu ürünler konusu tartışıldı.

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GDO'lu ürünler açlığı önleyecekmiş! Amaç tamamen duygusal(!)

GDO'nun tehlikesine vurgu yapan Kemal Özer, Ahmet Rasim Küçükusta ve Ahmet Atalık karşısında GDO'yu ateşli bir şekilde savunan Ali Esat Karakaya ve Hakan Yardımcı madara oldu. "GDO'nun faydası nedir, GDO'su ürünlerden farkı ne" sorularına sözde profesör olan Ali Esat Karakaya'nın "Ne bileyim ben" şeklinde cevap vermesi şaşırtrken, yine sözde profesör olan Hakan Yardımcı'nın ise Ahmet Rasim Küçükusta'nın defalarca sorduğu sorulara cevap vermek yerine kaçamak cevap vermesi ve kızararak sık sık terini silmesi dikkatlerden kaçmadı.