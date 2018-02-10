“GB güncellemesinde” kritik tarih 26-27 Şubat

Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) ortaklığında düzenlenen ‘İstişare Toplantısı’na katıldı. Zeybekci burada güncel ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zeybekci Gümrük Birliği konusunun 26 ve 27 Şubat tarihlerinde Bulgaristan’da düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Ticaret ve Ekonomi Bakanları Zirvesi’nde görüşüleceğini söyledi.

Gümrük Birliği’nin mutlaka güncelleneceğinin altını çizen Bakan Zeybekci, şunları söyledi:

“Şu anda 160 milyar dolar dış ticaret yaptığımız, ihracatımızın yüzde 50’sini yaptığımız AB ile Avrupa’nın en büyük 5’inci ihracatçısı; Avrupa’nın da en büyük 4’üncü ithalatçısı olan Türkiye olarak, AB ile Gümrük Birliği güncellenmesi eğer bir rakam olarak verecek olursak 5 değerinde AB’nin menfaatine, 3 değerinde de Türkiye’nin menfaatinedir. Yapılan etki etki değerlendirmesine göre Gümrük Birliği güncellenirse, ki Türkiye ve AB bu değerlendirmeyi ayrı ayrı yaptırdı. Onlardaki çıkan sonuçlara göre Türkiye tek başına, Gümrük Birliği güncellendiğinde AB’nin artı büyümesine katkı veriyor. Türkiye, AB’nin tamamının milli gelirinin artışına katkı veriyor. Maalesef Avrupa’daki bazı algı operatörleri ve buna alet olan bazı dostlarımız Gümrük Birliği’nin güncellenmesini sanki Türkiye’ye verilen bir imtiyazmış gibi görüyor. Onun için de bazı yerlerde ‘Gümrük Birliği güncellenmeyecek’ diyorlar. Sen kaybedeceksin.”

Zeybekci, “Bugün yatırım yapmak için finans maliyetleri son derece yüksek. Bu dezavantajı ortadan kaldıracağız. Nasıl? Teşvik sistemimizin içinde çok güçlü faiz desteğiyle... Evet faizin yüksekliğini biliyoruz, yüksek faiz ortamında yatırım yapılmaz, biliyoruz. Bu dezajantajını ortadan kaldırmak için yaklaşımımız şu; yatırım ve üretim alanında faizin dezavantajını ortadan kaldırmak için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz” dedi.