'Gazze'yi kurtarın' çığlığı

Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren hayır kuruluşları, bölgedeki insani durumun "felaket" boyutuna ulaştığını belirterek "Gazze'yi kurtarın" kampanyası başlattı.

Bağımsız Yardım Kuruluşları Birliği Koordinatörü Ahmed el-Kurd, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 11 yıldır abluka altında tuttuğu bölgedeki hayat şartlarının gittikçe ağırlaştığını söyledi.

Kurd, 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni "felaket bölgesi" ilan ettiklerini ve "Gazze'yi kurtarın" kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Kampanya ile Gazze'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere dünya kamuoyunu harekete geçirmeyi amaçladıklarını belirten Kurd, "Abluka nedeniyle Gazze'de fakirlik yüzde 80'e, işsizlik yüzde 50'ye çıktı. Yoksulluk sınırının altında yaşayanların oranı ise yüzde 65'e ulaştı." dedi.

Bölgede 1 milyondan fazla kişinin acil insani yardımlarla hayatını idame ettirdiğine dikkati çeken Kurd, BM Dünya Gıda Programı'nın yardımlarını askıya almasıyla 60 bin ailenin durumunun iyice kötüye gideceği uyarısında bulundu.

GAZZE GÜNDE 12 İLA 20 SAAT ELEKTRİKSİZ

Kurd, Gazze'de felaket boyutuna ulaşan insani durumla ilgili şu bilgileri verdi:

"Gazze'deki 17 bin yetimin temel ihtiyaçlarını karşılamada mali sıkıntılar yaşanıyor. Bu yetimlerin ihtiyaçlarını karşılayan hayır kuruluşlarının banka hesapları kapatıldı. Gazze'de özel rehabilitasyon ihtiyacı olan 50 bin kişi var. Kentte gün içinde 12 ila 20 saat elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektriğe alternatif olarak mum ve tahta yakılması nedeniyle çıkan yangınlarda 2010'dan bu yana 13'ü çocuk toplam 31 kişi hayatını kaybetti. Sağlık sektöründe durum gittikçe kötüye gidiyor. Sağlık Bakanlığı depolarında 230 çeşit ilaç eksik ve bu nedenle can kayıpları oluyor. Savaşlar nedeniyle altyapı çok zarar gördü. Kullanılan içme sularının yüzde 95'i insani kullanıma elverişli değil."

Uluslararası topluma Gazze'ye "acil yardım" çağrısında bulunan Kurd, Mısır yönetiminden de Refah Sınır Kapısı'nın acilen açılmasını talep etti.