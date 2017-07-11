Gazze'yi bu kez İsrail değil Mahmut Abbas'lı El Fetih yönetimi karanlığa gömdü

Filistin'in Gazze kenti adeta karanlığa gömüldü. Filistin yönetiminin aldığı kararlar neticesinde elektrik ambargosu uygulanan kente son 24 saattir 2 saat dışında elektrik verilmedi. Kent, karanlık sebebiyle adeta hayalet kenti andırırken, elektrikle bağlantılı pek çok iş de yapılamadığı için hayat durdu.