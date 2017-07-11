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Gazze'yi bu kez İsrail değil Mahmut Abbas'lı El Fetih yönetimi karanlığa gömdü

Filistin'in Gazze şehri el-Fetih yönetiminin uyguladığı ambargo sebebiyle karanlığa gömüldü.

11 Temmuz 2017 Salı 00:33
Gazze'yi bu kez İsrail değil Mahmut Abbas'lı El Fetih yönetimi karanlığa gömdü

Filistin'in Gazze kenti adeta karanlığa gömüldü. Filistin yönetiminin aldığı kararlar neticesinde elektrik ambargosu uygulanan kente son 24 saattir 2 saat dışında elektrik verilmedi. Kent, karanlık sebebiyle adeta hayalet kenti andırırken, elektrikle bağlantılı pek çok iş de yapılamadığı için hayat durdu.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 00:33
  1. gazze
  2. karanlık
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