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Gazze’ye lojistik merkezi

Türk Kızılayı, Filistinlilere el uzatmaya devam ediyor.

31 Aralık 2017 Pazar 11:11
Gazze’ye lojistik merkezi

Adem Eyüpoğlu 2008 yılından bu yana Gazze Şeridinde aralıksız olarak insani yardım çalışması yürüten Kızılay, bölgedeki insani yardım çalışmalarının bel kemiğini oluşturacak olan lojistik merkezin inşasına başladı. AFAD tarafından finanse edilen lojistik merkezi inşa edildikten sonra Filistin Kızılayı Gazze Şubesi’ne devredilecek. Lojistik merkezinin Filistin Kızılay’ına kazandırılması için çalışmalarını hızla sürdüren Türk Kızılayı, süreci bölgedeki uzman personelleriyle yürütüyor. Proje hakkında Akit’e özel açıklamalarda bulunan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “Gazze Lojistik Merkezimiz 3 bin 800 metrekare alan üzerine iki katlı olarak planlanan lojistik merkezin inşaatına başlanması için gerekli ön çalışmaları tamamladık. Projeyi uygulama aşamasına getirdik. Modern bir lojistik merkezde bulunması gereken tüm altyapıya sahip olacak olan merkez, insani yardım çalışmalarının tek merkezden ve daha organize yürütülebilmesi için büyük avantaj sağlayacak. İnşaatını kısa sürede tamamlayıp, Filistin Kızılayı’na teslim edeceğiz” dedi. 

İŞSİZ FİLİSTİNLİLER İÇİN EKMEK KAPISI

Filistin Lojistik Merkezi’nin bölgede yüzde 85’lere varan işsizliğe merhem olacağını dile getiren Kınık, “Lojistik merkezimiz sayesinde yüzlerce kişiye iş imkanı sunacağız. Gazze’nin yıllardır mahrum kaldığı insani yardımları, yine merkezde çalışacak olan Filistinli kardeşlerimiz sağlayacak. Merkez sayesinde ayrıca bölgede anında ve hızlı bir şekilde insani yardım ulaştırmayı da amaçlıyoruz. Merkezin kurulmasında destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 11:11
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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