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Gazze'den Türkiye açıklaması

Filistin Bakanlar Kurulu, Gazze'ye gönderdiği yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür mesajı yayınladı.

20 Haziran 2017 Salı 21:42
Gazze'den Türkiye açıklaması

Filistin Bakanlar Kurulu'nun Ramallah'ta düzenlediği haftalık toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, gönderdiği yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür edilirken, Acqua Stella gemisindeki yardım malzemelerine gümrük muafiyeti getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, yakında İsrail limanlarına ulaşması beklenen "şefkat gemisinin" taşıdığı yardım malzemelerinin, Gazze'ye Kerm Ebu Salim kapısından giriş yapacağı aktarıldı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Gazze'ye 10 bin ton yardım malzemesi ulaştıracak Acqua Stella gemisi, pazar günü Uluslararası Mersin Limanı'ndan törenle uğurlanmıştı.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, uğurlama törenindeki konuşmasında, "İnşallah 30, 36 saat sonra bu gemi Aşdod Limanı'nda olacak ve bayrama kadar çocuklarımızın, Gazze'deki kardeşlerimizin, Filistinli kardeşlerimizin bayramlıklarını oraya yetiştirecek." diye konuşmuştu.

Çocuklar da bayram edecek

AFAD Başkan Yardımcısı Fatih Özer ise Gazzelilerin bayramda acil ihtiyaçlarını karşılamak için AFAD koordinasyonunda 10 bin tonluk insani yardım malzemesi hazırlandığını ifade ederek, gıda malzemelerinin yanı sıra çocuklar için oyuncaklar, bisikletler ve bayramlık kıyafetlerin de gönderildiğini belirtmişti.

Özer, "Şefkat" adı verilen gemide 18 bin 100 oyuncak, 32 bin kırtasiye seti, 50 bin gıda kolisi, 5 bin ton un, 100 ton bisküvi ve kek, 50 bin muhtelif giyecek, bin bayramlık giysi ve bin 10 bisiklet bulunduğunu söylemişti.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 21:42
  1. FİLİSTİN
  2. Fatih Özer
  3. gazze
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