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Gazze'den dünyaya acil çağrı

Filistin'deki insan hakları merkezleri Gazze'ye uygulanan ambargonun insani ve çevresel şartları ağırlaştırdığını belirtti. Elektirik kesintisinden ötürü Gazze'deki hastaneler, hastaların hayatlarının tehlikede olduğunu belirterek tüm dünyaya acil çağrı gönderdi.

20 Haziran 2017 Salı 13:54
Gazze'den dünyaya acil çağrı

Filistin'de insan hakları merkezleri, İsrail'in 10 yılı aşkın bir süredir Gazze'ye uyguladığı ambargonun insani ve çevresel şartları ağırlaştırdığını belirtti.

"Filistin" ve "Mizan" insan hakları merkezleri ile Sivil Toplum Kuruluşları Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamalarda Gazze'ye yönelik ambargonun devam etmesinin doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulunuldu.

Filistin İnsan Hakları Merkezi açıklamasında, ambargonun, Gazze nüfusunun yüzde 95'inin Batı Şeria ve yurt dışına seyahat etmesini engellediğini, Refah Sınır Kapısı'nın kapalı tutulmasının da özellikle sağlık sorunu yaşayanlar olmak üzere tüm Gazze halkının sıkıntılarını daha da artırdığını ifade etti. Açıklamada, çoğunluğu acilen seyahat etmesi gerekenlerden oluşan 30 bin kişinin Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını beklediği kaydedildi.

Mizan İnsan Hakları Merkezi de Gazze'deki belediyelerin yaşanan elektrik krizi nedeniyle atık suları arıtamadığı ve her gün 100 bin metreküp kanalizasyon suyunu denize pompaladığını aktardı. Merkez, elektrik kesintilerinin ve atık suların denize pompalanmasının devam etmesinin Gazze sahillerini bataklığa çevirdiğini vurgulandı.

Hastalar ölüm tehdidi altında

Bünyesinde 133 kuruluşu barındıran Sivil Toplum Kuruluşları Ağı ise ambargonun olumsuz etkilerinin Gazze'de sağlık sistemini tehdit ettiğine işaret etti.

Gazze'de tıbbi malzeme ve ilaç eksikliğinin yaşandığı, hastanelerde elektrik kesintilerinin olduğu ve hastaların yurt dışına çıkmasına izin verilmediğinin anımsatıldığı açıklamada, uluslararası camiaya sağlık sektörünü kurtarma çağrısı yapıldı.

Dünyaya acil çağrı

Elektirik kesintisinden ötürü Gazze'deki hastaneler, hastaların hayatlarının tehlikede olduğunu belirterek tüm dünyaya acil çağrı gönderdi. İsrail, Hamas'ın 2006 yılındaki seçimleri kazanmasından bu yana Gazze'ye ambargo uyguluyor.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 13:54
  1. Gazze
  2. Filistin
  3. Hamas
  • Arif Arif 13 sa önce
    Tüm zalimler ve azgın yahudiler Müslümanların imtihanı, masum mazlum Müslümancennete,cani azgın hristiyan, Yahudi, vs.cehenneme işte bütün mesele bu.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 13 sa önce
    Türkiye, Uçakla Jeneratör, Göndersin.
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