Gazze'de yıkılan camilerin imarında Türkiye desteği

Türkiye Diyanet Vakfı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda yıkılan 9 caminin imarını tamamladı.

Gazze'de yıkılan camilerin imarında Türkiye desteği
Eklenme: 01 Ocak 2017, 18:56
Bu haber 2.317 kez okundu

Gazze'deki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı Halkla İlişkiler Müdürü Remzi en-Nevaciha yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı TDV tarafından finanse edilen proje kapsamında, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırıda yıkılan 9 caminin yeniden imarının tamamlandığını belirtti. Nevaciha, "Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'le yaptığımız telefon görüşmesinde, kendisine imar çalışmalarının tamamlandığı haberini ilettik." dedi.

Nevaciha ayrıca önümüzdeki dönemde düzenlenecek açılış töreni ve bu törene katılması planlanan Görmez başkanlığındaki Türk heyetinin karşılanmasına yönelik hazırlıkların yapıldığını aktardı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İsrail'in son saldırılarında yıkılan Gazze'deki 9 caminin yeniden imarı çalışmalarına Eylül 2015'te başlandığını duyurmuştu.

Filistin Vakıflar Bakanlığı, İsrail'in 2014'teki saldırılarında Gazze'deki 64 caminin tamamen yıkıldığını, 150'sinin de kısmen tahrip olduğunu duyurmuştu.

İşgalci terör devleti İsrail'in, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün süren saldırılarda 2 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, yaklaşık 12 bin ev tamamen yıkılmış, 160 bin ev hasar görmüştü

 
EtiketlerDiyanet İşleriMehmet GörmezGazzeDiyanet İşleri BaşkanlığıİsrailcamiFilistin
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Timurtaş Hoca'nın gece kulübü saldırısına 18 yıl önceki yorumu
  • Üst akıl kaos planı için düğmeye bastı: İç savaş planı…
  • DAEŞ El Bab’a militan yığdı… Büyük savaşa hazırlanıyor!
  • Ruhani’den ‘Ortaköy’ açıklaması
  • Terör saldırısında ABD'nin parmağı var mı? Amerika neden bu kadar telaşlandı..
  • Sesi duyup kapıyı açtılar… Suçüstü yakaladılar!
  • İngiliz medyasından küstah paylaşım! Batının terör seviciliği bitmiyor
  • FETÖ-PKK-DAEŞ işbirliği belgelendi: Canlı bombaya FETÖ…
  • Chicago'nun cinayet bilançosu: 762 kişi öldü
  • PKK'lı kansız teröristten alçak paylaşım!
  • DAEŞ’ten Türkiye’ye alçak tehdit!
  • Ünlü iş adamının kızı da hayatını kaybetti
  • Terörist olduğu iddia edilen kişinin kim olduğu ortaya çıktı
  • Türkmenistan'dan İran'a büyük şok!
  • Bakanlık 'provokasyon' görüntüleri üzerine harekete geçti
  • İşte polisin elindeki tek fotoğraf!
  • PKK'dan şüphe uyandıran çıkış: Biz yapmadık
  • Polis Reina teröristini o ilçede ev ev arıyor!
  • Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğüne roketli saldırı
  • Teröristin yeni görüntüsü ortaya çıktı
  • O ülkede yılbaşı gecesi katliam!
  • 'Reina saldırısı CIA'in Erdoğan'a cevabıdır'
  • İstanbul'daki cami saldırısını yapan 15 yaşındaki genç yakalandı!
  • Medvedev'den telefon: Tesadüf değil!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ