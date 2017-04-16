Gazze'de yaşanan krizler için protesto

Onlarca Filistinli Deyr el-Belah kentinde bölgede yaşanan krizleri protesto için yürüyüş düzenledi.

Hamas'ın çağrısı üzerine bir araya gelen göstericiler Gazze halkının sıkıntılarının sona ermesi ve ambargonun kaldırılması yönünde slogan attı.

Aktivist Emced Mezid, Gazze'deki abluka ve krizlerden İsrail ile Filistin yönetimini sorumlu tutarak, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı yaptığı son açıklamalarla Gazze'ye karşı yeni bir krize öncülük etmekle suçladı.

Mezid, Hamas'ın, Gazze'deki krizleri sonlandıracak ve tüm Filistinlilerin katılacağı ulusal diyalog ilkesi temelinde Filistin mutabakatını tesis edecek tüm çözümlere hazır olduğunu vurguladı.

Filistin hükümet sözcüsü Yusuf el-Mahmud dün yaptığı açıklamada, Gazze'de meydana gelebilecek elektrik kesintisinden Hamas'ı sorumlu tutmuştu. Hamas ise perşembe günü yaptığı açıklamada, Abbas'ı Gazze'de kriz üretmek ve halka baskı uygulamakla suçlamıştı. Abbas, çarşamba günü Filistinli gruplar arasındaki bölünmeyle ilgili adım atma niyetinde olduğunu duyurmuştu.