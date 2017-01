Gazze'de Türkiye'yi yalnız bıraktılar

İsrail ile ilişkilerde yavaş adımlarla ilerleyen normalleşme adımları, önümüzdeki dönemde hızlanacak.

İki ülke ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, “Türkiye-İsrail arasında tahmin ediyorum önümüzdeki 1 ay içinde mutabık kalınan bir tarihte siyasi istişareler gerçekleşir ve iki ülkenin dışişleri müsteşarları başkanlığında olur. Önümüzdeki dönemde, karşılıklı mutabakatla bakan ziyaretleri olacak. Henüz tarih belirlenmiş değil. Daha çok ekonomi, turizm, enerji gibi çabucak ilerleme kaydedebileceğimiz, ilerleme bekleyen alanlarda üst düzey ziyaretlerle ivme vermemiz gereken sektörler var” dedi.



İLK ZİYARET ŞUBAT AYINDA



Yetkili, ilk üst düzey ziyaret konusunda da Türkiye'nin şubat ayında İsrail'de düzenlenecek Uluslararası Akdeniz Turizm Fuarı'na büyük bir stantla katılacağını, bu vesileyle İsrail'e üst düzey bir ziyaretin planlanabileceğine işaret etti. Aynı yetkili, İsrail ile görüşülecek konular konusunda, “Kendimizi herhangi bir kısıtlamaya bağlı görmüyoruz. Hassasiyetlerimiz ortada, ancak kısıtlamamız yok. Her sektörde ve alanda gelebilecek her türlü teklifi değerlendirmeye açığız. Onlar da aynı şekilde açık bir akılla bize yaklaşıyorlar” diye konuştu.



BÖLGE İÇİN İKİ ÖNEMLİ ÜLKE



Dışişleri yetkilisi, bölgedeki son gelişmeler karşısında iki ülkenin işbirliğinin önemine dikkati çekti. Yetkili, geçmiş dönemlerde işbirliği yapılan savunma ve askeri alanlarının da gelecek dönemde mutlaka gündeme geleceğini vurguladı. Türkiye ve İsrail'in bölgedeki kriz kuşağına komşu iki ülke olduğunu vurgulayan yetkili, Türkiye'nin, bölgesel konular ve bölgenin bütün aktörleri bakımından İsrail'in tutumu ve yaklaşımlarına önem verdiğini vurguladı.



HASSASİYETLERİMİZ AYNI



Türkiye'nin bir yandan İsrail ile ilişkilerini normalleştirirken bir yandan da Filistin'deki hak ihlallerini hassasiyetle izlediğini vurgulayan yetkili, bu konuda Türkiye'nin bir pozisyon değişikliği olmadığını vurguladı. Yetkili, “O hassasiyetlerimiz çerçevesinde fakat ikili ilişkilerimizin bütün alanlarında hiç bir sınırlama olmadan normalleşme dediğimiz süreç yürüyecektir” dedi.



FİLİSTİN'E DUYARSIZ KALDILAR



Dışişleri yetkilisi, Türkiye'nin Gazze'ye yardımlarına ilişkin İsrail tarafından herhangi bir engelle karşılaşmadığını bildirdi. Yetkili, su, elektrik, halk sağlığı gibi alanlarda da Türkiye'nin elindeki imkanlar dahilinde verebileceği her desteği sağlayacağını, bu konuda çalışmaların başladığını belirtirken, buna karşın Suriye'de olduğu gibi Filistin'de yaşanan insani drama karşı uluslararası kuruluşların ellerini taşın altına koymaya yanaşmadığına işaret etti.



Anahtar sözcük 'ortak fayda'



Dışişleri yetkilisi, normalleşmenin ardından iki ülke ilişkilerinin nasıl gelişeceği konusunda “Mesela bölgesel güvenlik konusunda danışmalarımız, karşılıklı iki ülkenin güvenlik ihtiyaçlarını anlaması, bunu daha açık şekilde konuşması gerekiyor. Savunma, askeri ilişkiler önümüzdeki dönemde gündeme mutlaka gelecektir. Daha önce de bu alanlarda işbirliği yaptık” ifadelerini kullandı. Önümüzdeki dönemde Türkiye ile İsrail arasında siyasi istişarelerin yapılacağını belirten yetkili, “İki ülke oturup konuşacağız. Önümüzde ne tür bir yol var, bunları konuşacağız. Buna bölgesel konular da dahil. Biz de onların değerlendirmelerini duymak istiyoruz. İki ülke ilişkilerinde 'ortak fayda' anahtar sözcük” dedi.



Turizmde 500 bini yakalamalıyız



Ambargo döneminde 80 binlere inen İsrailli turist sayısının 260 bine yükseldiğini anlatan Dışişleri yetkilisi, ilişkiler kopmadan önce bu rakamın 500 binler düzeyinde olduğuna işaret etti. Yetkili, İsrailli turistlerin özellikle Antalya, Alanya ve İstanbul çevresini tercih ettiği bilgisini paylaştı. Yetkili, özellikle işadamları, teknisyenler ve öğrenciler gibi gruplara ilişkin karşılıklı vize kolaylığının sağlanmasının da iki ülke arasında ele alınması gereken konulardan biri olduğunu kaydetti.



İşadamlarına görev düşüyor



Ekonomi alanında gelecek dönemde çok önemli bir gelişme potansiyelinin bulunduğunu belirten yetkili, “Serbest ticaret anlaşmamız var. Bunu güncellemek, derinliğini artırmak ve kapsamını genişletmek istiyoruz. Bizim için önemli. Çünkü iki ülke ekonomisi birbirini tamamlayıcı nitelikte” dedi. Teknoloji ve inovasyon alanında, Ar-Ge konusunda İsrailli muhatapların istekli olduğunu belirten diplomatik kaynak, Türkiye'yi bu işbirliğine lokomotif sektör işadamlarının çekebileceğine dikkat çekti. Diplomatik kaynak, “Burada iş adamlarına çok büyük rol düşüyor. Her şeyi devletten beklemeyeceğiz. Fırsatları onlar kovalayıp bulacaklar. Biz onlara yardımcı olacağız, yollarını açacağız. Fakat lokomotif onlar olmalı” diye konuştu.