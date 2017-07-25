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Gazze'de sokaklar Kudüs!

Gazzeli bir grup ressam, İsrail'in ihlallerine maruz kalan Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya desteklerini duvar resimleriyle ortaya koydu.

25 Temmuz 2017 Salı 17:45
Gazze'de sokaklar Kudüs!

Gazze'deki Filistin Kültür Bakanlığı'nın "Kudüs'e selam" başlıklı duvar resmi etkinliği kapsamında bir araya gelen ressamlar, 100 metre uzunluğundaki duvar üzerine Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya destek temalı resimler çizdi.

Kültür Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Projeler Başkanı Arif Bekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duvar resmi etkinliğiyle gençlere ulusal davalarını sanat yoluyla anlatmayı amaçladıklarını söyledi. Bekir, Gazze Şeridi'nin başka bölgelerinde de aynı etkinliğin gerçekleştirildiğini belirtti.

Gazzeli ressamlardan Muhammed Şaban da duvarlara yaptıkları resimlerle İsrail'in ihlallerine maruz kalan Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya destek mesajı verdiklerini kaydetti.

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 17:45
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