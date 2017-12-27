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“Gazze’de şiddet patlaması olabilir”

İsrail Silahlı Kuvvetleri (İSK), Milli Güvenlik Konseyi üyesi bakanlara, Gazze şeridinde durumun çok gergin olduğu ve bunun bir şiddet patlamasına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 13:42
“Gazze’de şiddet patlaması olabilir”

İsrail hükümeti, 8 Temmuz 2014 gecesi ’Koruyucu Hat Operasyonu’ adını verdiği askeri operasyonla Gazze şeridine yönelik kara, hava ve deniz harekatı başlatmış ve bu saldırı sonucunda 2 bin 100 Filistinli hayatını kaybetmişti. Operasyonlarda 66 İsrail askeri ve 7 İsrailli sivil de ölmüştü.

KONTROLDEN ÇIKABİLİR UYARISI

İSK, İsrail Milli Güvenlik Konseyi üyelerine verdiği güvenlik brifinginde, Hamas’ın İsrail ile yeni bir ihtilaf başlatma düşüncesi olmasa bile durumun kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu. İSK, Gazze’de insanlık krizinin sürmesi, Hamas ile Filistin hükümeti arasında uzlaşmanın sağlanamaması, son haftalarda Kudüs konusunda devam eden gerginlikler, Gazze’de memurlarının maaşlarının ödenememesi ve Hamas’ın kullandığı tünellerin imha edilmesi sebebiyle Gazze’de hayal kırıklığı yaşandığını belirterek, bunun da büyük gerginliğe yol açabileceğini bakanlara rapor etti.

Bazı bakanların bu durum için kısa ve uzun vadeli çözümler teklif ettiği, Başbakan Netenyahu’nun da Güvenlik Müsteşarına bu durum için üç hafta içinde bir plan hazırlama talimatı verdiği belirtildi.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 13:42
  1. İSRAİL
  2. GAZZE
  3. AÇIKLAMA
  4. MİLLİ SAVUNMA

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