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Gazze'de sağlık sektöründe felaket yaşanıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Vekili Yusuf Ebu er-Riyş, temel ilaçlarda yaşanan yetersizlik ve elektrik krizinden dolayı bazı hastanelerin birkaç saat içerisinde kapatılacağı uyarısında bulundu.

29 Ocak 2018 Pazartesi 10:03
Gazze'de sağlık sektöründe felaket yaşanıyor

Gazze'de İslami ve ulusalcı grupların temsilcileri ile bir araya gelen Riyş, "Sağlık sektöründe yaşanan krizden dolayı önümüzdeki birkaç saat içerisinde bazı hastaneleri kapatmak zorunda kalacağız. Gazze'deki hastanelerde temel ilaç listesinde büyük eksiklikler var." dedi.

İlaçların yüzde 45'inin tamamen tükendiğini ve gelecek günlerde bu oranın yüzde 61'e yükseleceğini belirten Riyş, elektrik krizinin özellikle hastanelerde sağlık sistemi üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu kaydetti.

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Halid el-Batş da Filistin yönetimine devam eden krizleri sona erdirmek için gerekli adımları atma çağrısında bulunarak, "Sağlık sektöründe yaşanan felakete sessiz kalamayız. Sağlık çalışanların sıkıntısını gidermek, ilaç ve tıbbi malzemeleri sağlamak herkesin görevidir." dedi.

Gazze 2006 yılından bu yana enerji anlamında büyük sıkıntılar yaşıyor, bölge 600 megavat elektriğe ihtiyaç duyuyor ancak bunun yalnızca 210 megavatı temin edilebiliyor.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 10:03
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