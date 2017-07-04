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Gazze'de İsrail'e ait İHA düştü

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth yaptığı son dakika açıklamaya göre Gazze'de İsrail'e ait bir İHA düştü.

04 Temmuz 2017 Salı 17:50
Gazze'de İsrail'e ait İHA düştü

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth Salı günü öğlen saatlerinde yaptığı son dakika haberine göre Gazze'de İsrail'e ait bir İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü. 

Gazze'nin güneyinde düşen İHA'nın İsrail ordusu yapımı SkyLark tipi olduğu öğrenildi. 

Gazetenin haberine göre büyük ihtimalle teknik nedenlerden dolayı düşen İHA'nın asıl düşüş nedeni, İsrail ordusu tarafından araştırılmaya devam ediliyor.

Ayrıca geçtiğimiz Perşembe günü Batı Şeria'da İsrail'e ait bir SkyLark İHA'sı daha düşmüştü.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 17:50
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